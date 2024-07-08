ДРАМБАЕВ: «У Кривбасса амбициозные цели, поэтому я здесь»

Новичок «Кривбаса» Александр Драмбаев рассказал о своих впечатлениях от перехода в криворожский клуб.

– Александр, поделись эмоциями после подписания контракта с ФК «Кривбасс».

– Очень счастлив, что стал игроком «Кривбасса». Прежде всего рад, что подписал с красно-белыми полноценный контракт.

– Что ты знал о «Кривбассе» перед трансфером?

– Во-первых, здесь сильный тренер. Когда я занимался в Академии в Запорожье, мы с ребятами постоянно видели Вернидуба, который в то время тренировал «Зарю». Всем молодым футболистам очень хотелось поработать с ним. Также у «Кривбасса» амбициозные цели, поэтому я здесь.

– Расскажи подробности перехода в «Кривбасс».

– Позвонил мой агент и рассказал об интересе со стороны «Кривбасса». Я не был дома, в Украине, очень долго - больше двух с половиной лет. Поэтому самым сложным было уговорить вернуться родителей и жену. Родители были на матче «Кривбасс» - «Минай», где познакомились с отличными условиями клуба. После этого все вместе решили, что так будет лучше для меня и моей профессиональной карьеры.

– Ты выбрал номер 15. Почему именно этот номер?

– Хотел взять 55, но он был занят. Я родился 21 апреля в 55 минут и еще в 55 палате. Также по жизни меня часто сопровождала цифра 55. Почему 15? Главное, чтобы в номере была пятерка, поэтому 15.



23-летний фулбек перешел в «Кривбасс» 5 июля. Ранее игрок выступал за «Шахтер».