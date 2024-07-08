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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 14:21 | Обновлено 08 июля 2024, 14:36
69
0

ПИДГУРСКИЙ: «Интересно играть с таким оппонентом, как «Штурм»

Полузащитник «Руха» прокомментировал матч против «Штурма»

08 июля 2024, 14:21 | Обновлено 08 июля 2024, 14:36
69
0
ПИДГУРСКИЙ: «Интересно играть с таким оппонентом, как «Штурм»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал матч против «Штурма».

«Хочется поблагодарить руководство «Руха» за отлично организованные сборы. У нас очень хорошие соперники, и это огромный опыт для каждого из игроков. Интересно играть с таким оппонентом, как «Штурм», а впереди у нас еще матчи с «Хайдуком», «Лутоном», «Осиеком» и другими сильными командами.

Против «Штурма» была очень хорошая игра в нашем исполнении, и мы увидели как положительные моменты, так и то, над чем нам еще следует работать. Да, приятно выиграть у чемпиона Австрии, но сейчас главное не результат. Прежде всего «Рух» концентрируется на своей игре, ведь сейчас важно качественно подготовиться к новому сезону. Во время спаррингов и тренировок на сборах мы моделируем различные игровые ситуации, которые могут быть уже в официальных матчах. То, что нам удается, хочется перенести уже на поле и в играх демонстрировать свои лучшие качества.

В матчах с «Кечкеметом» и «Штурмом» соперники иногда заставляли нас играть длинными передачами, и в некоторых эпизодах нам удавалось качественно разыграть такие атаки, и в итоге они завершались голами. Также «Рух» много работает над билд-апом, выходом из обороны в атаку. Мы не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем работать, и у нас еще две недели тренировок на словенских сборах – у команды есть время, чтобы улучшить свою игру как в атаке, так и в защите. Надеюсь, «Рух» подойдет к старту чемпионата Украины в хорошей форме.

Каждые полгода на сборах игроки тяжело работают, но все понимают, что от этой подготовки зависят наши кондиции и результаты в сезоне. Как команда подготовится на сборах, так она и проведет чемпионат. Мы ярко в этом убедились в прошлом сезоне, что подготовка очень важна, поэтому каждый из игроков старается работать сейчас на максимум. К этому следует отнестись очень ответственно».

Следующая игра львовского клуба состоится 9 июля против хорватского «Хайдука».

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Денис Пидгурский товарищеские матчи Штурм Грац контрольные матчи УПЛ Рух Львов учебно-тренировочные сборы
Алексей Тиньков Источник: ФК Рух Львов
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