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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 14:33 | Обновлено 08 июля 2024, 14:35
2100
0

Два игрока Динамо начнут следующий сезон в Заре

Луганский клуб продолжил аренды Александра Яцыка и Игоря Горбача

08 июля 2024, 14:33 | Обновлено 08 июля 2024, 14:35
2100
0
Два игрока Динамо начнут следующий сезон в Заре
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Полузащитник Александр Яцык и нападающий Игорь Горбач из киевского «Динамо» начнут следующий сезон в аренде в луганской «Заре», сообщает ТаТоТаке.

Интересно, что Игоря Горбача «бело-синие» отпустили на полный сезон, а вот в случае с Александром Яцыком «мужикам» гарантированы его услуги только на первый круг чемпионата.

Сезон 2023/24 эти футболисты также провели в «Заре». 20-летний Горбач отыграл 27 матчей во всех турнирах, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. На счету 21-летнего Яцыка 3 гола и 1 ассист в 26 поединках.

Ранее сообщалось, что в аренду из «Динамо» в «Маккаби Хайфу» уйдет защитник Александр Сирота.

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Александр Яцык Игорь Горбач Заря Луганск Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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