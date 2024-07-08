Два игрока Динамо начнут следующий сезон в Заре

Полузащитник Александр Яцык и нападающий Игорь Горбач из киевского «Динамо» начнут следующий сезон в аренде в луганской «Заре», сообщает ТаТоТаке.

Интересно, что Игоря Горбача «бело-синие» отпустили на полный сезон, а вот в случае с Александром Яцыком «мужикам» гарантированы его услуги только на первый круг чемпионата.

Сезон 2023/24 эти футболисты также провели в «Заре». 20-летний Горбач отыграл 27 матчей во всех турнирах, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. На счету 21-летнего Яцыка 3 гола и 1 ассист в 26 поединках.

Ранее сообщалось, что в аренду из «Динамо» в «Маккаби Хайфу» уйдет защитник Александр Сирота.