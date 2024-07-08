«Пусть Буряк говорит, что хочет». Цыганик отреагировал на критику Леонида

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего главного тренера национальной сборной Украины Леонида Буряка, который назвал его «дураком и сплетником» из-за истории о конфликте коуча с Андреем Шевченко:

«Вот найдите этот матч и посмотрите, как Шевченко среагировал на свою замену. Он не бросает куртку, а что-то бурчит в адрес Буряка и идет на скамейку, там не один момент. Сами оцените, кто прав, а кто нет. Там небольшой кадр, но думаю, вы поймете.

Что мне еще говорить? Я был на этом матче и все видел и слышал, как и еще много людей. Если вы хотите разобраться, то посмотрите видео, а если вы хотите скандала, то мне это не нужно. Буряк что хочет – то пусть и говорит. Леонид Иосифович – это легенда футбола, легендарный тренер и футболист, который достиг огромных высот».