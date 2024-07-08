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  4. «Пусть Буряк говорит, что хочет». Цыганик отреагировал на критику Леонида
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 13:53 |
1542
5

«Пусть Буряк говорит, что хочет». Цыганик отреагировал на критику Леонида

Журналист не взял свои слова назад

08 июля 2024, 13:53 |
1542
5
«Пусть Буряк говорит, что хочет». Цыганик отреагировал на критику Леонида
dynamo.kiev.ua. Игорь Цыганык

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего главного тренера национальной сборной Украины Леонида Буряка, который назвал его «дураком и сплетником» из-за истории о конфликте коуча с Андреем Шевченко:

«Вот найдите этот матч и посмотрите, как Шевченко среагировал на свою замену. Он не бросает куртку, а что-то бурчит в адрес Буряка и идет на скамейку, там не один момент. Сами оцените, кто прав, а кто нет. Там небольшой кадр, но думаю, вы поймете.

Что мне еще говорить? Я был на этом матче и все видел и слышал, как и еще много людей. Если вы хотите разобраться, то посмотрите видео, а если вы хотите скандала, то мне это не нужно. Буряк что хочет – то пусть и говорит. Леонид Иосифович – это легенда футбола, легендарный тренер и футболист, который достиг огромных высот».

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Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 5
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turist86
Циганик піариться, бо не хоче, щоб про нього всі забули
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0
Перець
Яких висот як тренер, вчитель фізкультури максимум 
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0
moysha
Як тренер повний лопух. Всі команди які тренував спустив на дно.
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0
AndiM
Клоун калОмойШкого, такий же як і дебільна ржава бурбасятіна.
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-1
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