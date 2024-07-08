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  4. ВИДЕО. Динамо отправилось на летние сборы в Австрию
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 12:20 | Обновлено 08 июля 2024, 12:21
264
0

ВИДЕО. Динамо отправилось на летние сборы в Австрию

Александр Шовковский взял 29 игроков на летний сбор

08 июля 2024, 12:20 | Обновлено 08 июля 2024, 12:21
264
0
ВИДЕО. Динамо отправилось на летние сборы в Австрию
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» отправилось на летние сборы в Австрии со своей тренировочно-учебной базы. Смотрите, какая была дорога киевлян к месту назначения.

Всего в тренировочном сборе «Динамо» примут участие 29 исполнителей:

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко

Защитники: Попов, Сирота, Малыш, Себальйос, Дубинчак, Тымчик, Биловар, Дячук, Вивчаренко

Полузащитники: Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Буяльский, Шепелев, Волошин, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Царенко, Пашко, Диалло, Лонвейк, Шапаренко

Нападающие: Супряга, Ванат

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу заявки учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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