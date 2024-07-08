ВИДЕО. Динамо отправилось на летние сборы в Австрию
Александр Шовковский взял 29 игроков на летний сбор
Киевское «Динамо» отправилось на летние сборы в Австрии со своей тренировочно-учебной базы. Смотрите, какая была дорога киевлян к месту назначения.
Всего в тренировочном сборе «Динамо» примут участие 29 исполнителей:
Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко
Защитники: Попов, Сирота, Малыш, Себальйос, Дубинчак, Тымчик, Биловар, Дячук, Вивчаренко
Полузащитники: Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Буяльский, Шепелев, Волошин, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Царенко, Пашко, Диалло, Лонвейк, Шапаренко
Нападающие: Супряга, Ванат
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