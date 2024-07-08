Катарина Завацкая – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Бостаде
8 июля украинские теннисистки Катарина Завацкая (№197 WTA) и Юлия Стародубцева (№153 WTA) начнут выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция) матчем между собой.
Встреча состоится 1-м запуском на корте №1. Время начала поединка – 12:10 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Стародубцева.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Анной Каролиной Шмидловой (№74 WTA) или Екатериной Макаровой (№177 WTA).
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