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  4. «Жалею об одном». Фридман рассказал, одолжил ли Буткевич деньги Днепру-1
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 12:24 |
1395
0

«Жалею об одном». Фридман рассказал, одолжил ли Буткевич деньги Днепру-1

Коммерческий директор «Днепра-1» опроверг слухи

08 июля 2024, 12:24 |
1395
0
«Жалею об одном». Фридман рассказал, одолжил ли Буткевич деньги Днепру-1
dynamo.kiev.ua. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, действительно ли президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич одолжил 200 миллионов гривен спортивному клубу:

«Впервые я услышал эту информацию в программе Вацко несколько месяцев назад, но если бы Витя сразу меня набрал, то я положил бы конец этим странным слухам. Отвечу вам – это неправда. «Днепр-1» существовал за деньги наших дружественных структур, которые всегда занимались финансированием.

С Буткевичем я часто общаюсь, но никогда не просил у него денег для существования «Днепра-1». Имея давние дружеские отношения с Буткевичем, я жалею только об одном – что он не появился в нашем футболе лет 20 назад».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 Геннадий Буткевич Вячеслав Фридман Виктор Вацко Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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