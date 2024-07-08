«Жалею об одном». Фридман рассказал, одолжил ли Буткевич деньги Днепру-1

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, действительно ли президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич одолжил 200 миллионов гривен спортивному клубу:

«Впервые я услышал эту информацию в программе Вацко несколько месяцев назад, но если бы Витя сразу меня набрал, то я положил бы конец этим странным слухам. Отвечу вам – это неправда. «Днепр-1» существовал за деньги наших дружественных структур, которые всегда занимались финансированием.

С Буткевичем я часто общаюсь, но никогда не просил у него денег для существования «Днепра-1». Имея давние дружеские отношения с Буткевичем, я жалею только об одном – что он не появился в нашем футболе лет 20 назад».