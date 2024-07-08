«Откровенную ложь не комментирую». Фридман отреагировал на обвинения Березы

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на обвинения почетного президента спортивного клуба Юрия Березы.

– Вячеслав Евгеньевич, Береза сказал, что в «Днепр-1» готовы зайти новые инвесторы при условии, что Вы и Русол выйдете из клуба.

– Во-первых – я откровенную ложь не комментирую, просто не умею этого делать. Во-вторых – я не акционер, а работник клуба и выходить мне неоткуда. И в-третьих – я хочу дать совет Березе. Перед тем, как давать такие глупые интервью, он должен понимать, что если мы начнем рассказывать о его влиянии на клуб, а особенно если это сделает Русол, то он будет выглядеть в не очень хорошем свете. Возможно, наступит время, когда и мы начнем говорить. Не исключаю этого.

Сейчас могу сказать точно: ни о каком инвесторе я пока что не слышал. Я готов встречаться с любым бизнесменом, которого предоставит Береза, днем и ночью, но на сегодняшний день, кроме нотариуса от Березы с просьбой переписать акции клуба, к нам никто не обращался. Согласитесь, странное предложение мы получили от неизвестного нам нотариуса.

– Ну хорошо, Вы готовы уволиться из «Днепра-1», если такое условие поставит инвестор?

– Не хочу разбрасываться громкими фразами, но уволиться с должности ради спасения «Днепра-1» я готов всегда – это не проблема.

– Как Вы контактируете с Березой?

– Никак.