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  4. Не из Украины. В Днепре-1 рассказали о потенциально новых инвесторах клуба
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 12:01 |
1207
0

Не из Украины. В Днепре-1 рассказали о потенциально новых инвесторах клуба

Юрий Береза ​​еще не знает, готовы ли бизнесмены вкладывать серьезные деньги

08 июля 2024, 12:01 |
1207
0
Не из Украины. В Днепре-1 рассказали о потенциально новых инвесторах клуба
dynamo.kiev.ua. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о потенциально новых инвесторах спортивного клуба:

«Новые инвесторы? Это вообще не украинцы. Точнее, украинцы, но не из Украины. Условно говоря, эмигранты. Готовы ли они вкладывать большие деньги в клуб? Не знаю, как я разберусь. Откровенно до сих пор пока не знаю, как разберусь с Фридманом, Русолом, всей ситуацией. Теперь надо поднимать все и раскрывать. Что я сейчас увидел – офигел. А дальше – надо открывать и открывать. Чтобы потом не оказалось никаких скелетов в шкафу».

Ранее Юрий Береза назвал условие, при котором новые инвесторы готовы «зайти» в «Днепр-1».

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Андрей Русол чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Вячеслав Фридман Днепр-1 Юрий Береза
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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