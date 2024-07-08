Не из Украины. В Днепре-1 рассказали о потенциально новых инвесторах клуба
Юрий Береза еще не знает, готовы ли бизнесмены вкладывать серьезные деньги
Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о потенциально новых инвесторах спортивного клуба:
«Новые инвесторы? Это вообще не украинцы. Точнее, украинцы, но не из Украины. Условно говоря, эмигранты. Готовы ли они вкладывать большие деньги в клуб? Не знаю, как я разберусь. Откровенно до сих пор пока не знаю, как разберусь с Фридманом, Русолом, всей ситуацией. Теперь надо поднимать все и раскрывать. Что я сейчас увидел – офигел. А дальше – надо открывать и открывать. Чтобы потом не оказалось никаких скелетов в шкафу».
Ранее Юрий Береза назвал условие, при котором новые инвесторы готовы «зайти» в «Днепр-1».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Черный день в истории бразильского футбола
Больше всего их взбесил момент с игрой рукой в дополнительное время