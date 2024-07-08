В Днепре-1 прокомментировали ситуацию с поиском новых инвесторов
Юрий Береза нашел желающих спасти спортивный клуб, но есть одно условие
Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал ситуацию с поиском новых инвесторов для спортивного клуба.
– Третий день занимаюсь судьбой «Днепра-1», потому что есть инвестор, но мои партнеры не хотят с ним встречаться. Сегодня время Че будет 23:59. Тогда буду после этого комментировать.
– Что Вы имеете в виду, не хотят встречаться с кем?
– Есть новый инвестор. Условие – чтобы мои партнеры вышли из клуба. Те, что довели до цугундера клуб.
– Кого делают виноватыми? Русола и Фридмана? Чтобы они вышли из клуба?
– Ну конечно. Русол и Фридман.
– Должны выйти из клуба, чтобы зашли новые инвесторы?
– Конечно. Чтобы клуб жил. К сожалению, они ничего не делают для этого. Сейчас сижу в бухгалтерии. Там такая бухгалтерия, что страшно смотреть.
– Не они же инвестировали деньги в клуб, был какой-то другой инвестор, который отказался.
– До 2022 года, до тех пор, пока мы с моим сыном Максимом (президентом «Днепра-1» – прим.) не ушли на войну, там был ряд инвесторов. После того, как мы отошли от дел клуба в марте 2022-го – к сожалению, не все хорошо. Жили не по деньгам, скажем так.
Ранее Юрий Береза отреагировал на уход Андрея Русола в «Карпаты».
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