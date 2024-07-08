В Днепре-1 прокомментировали ситуацию с поиском новых инвесторов

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал ситуацию с поиском новых инвесторов для спортивного клуба.

– Третий день занимаюсь судьбой «Днепра-1», потому что есть инвестор, но мои партнеры не хотят с ним встречаться. Сегодня время Че будет 23:59. Тогда буду после этого комментировать.

– Что Вы имеете в виду, не хотят встречаться с кем?

– Есть новый инвестор. Условие – чтобы мои партнеры вышли из клуба. Те, что довели до цугундера клуб.

– Кого делают виноватыми? Русола и Фридмана? Чтобы они вышли из клуба?

– Ну конечно. Русол и Фридман.

– Должны выйти из клуба, чтобы зашли новые инвесторы?

– Конечно. Чтобы клуб жил. К сожалению, они ничего не делают для этого. Сейчас сижу в бухгалтерии. Там такая бухгалтерия, что страшно смотреть.

– Не они же инвестировали деньги в клуб, был какой-то другой инвестор, который отказался.

– До 2022 года, до тех пор, пока мы с моим сыном Максимом (президентом «Днепра-1» – прим.) не ушли на войну, там был ряд инвесторов. После того, как мы отошли от дел клуба в марте 2022-го – к сожалению, не все хорошо. Жили не по деньгам, скажем так.

Ранее Юрий Береза отреагировал на уход Андрея Русола в «Карпаты».