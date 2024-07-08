Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Днепре-1 прокомментировали ситуацию с поиском новых инвесторов
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 10:40 |
1107
1

В Днепре-1 прокомментировали ситуацию с поиском новых инвесторов

Юрий Береза ​​нашел желающих спасти спортивный клуб, но есть одно условие

08 июля 2024, 10:40 |
1107
1
В Днепре-1 прокомментировали ситуацию с поиском новых инвесторов
СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал ситуацию с поиском новых инвесторов для спортивного клуба.

– Третий день занимаюсь судьбой «Днепра-1», потому что есть инвестор, но мои партнеры не хотят с ним встречаться. Сегодня время Че будет 23:59. Тогда буду после этого комментировать.

– Что Вы имеете в виду, не хотят встречаться с кем?

– Есть новый инвестор. Условие – чтобы мои партнеры вышли из клуба. Те, что довели до цугундера клуб.

– Кого делают виноватыми? Русола и Фридмана? Чтобы они вышли из клуба?

– Ну конечно. Русол и Фридман.

– Должны выйти из клуба, чтобы зашли новые инвесторы?

– Конечно. Чтобы клуб жил. К сожалению, они ничего не делают для этого. Сейчас сижу в бухгалтерии. Там такая бухгалтерия, что страшно смотреть.

– Не они же инвестировали деньги в клуб, был какой-то другой инвестор, который отказался.

– До 2022 года, до тех пор, пока мы с моим сыном Максимом (президентом «Днепра-1» – прим.) не ушли на войну, там был ряд инвесторов. После того, как мы отошли от дел клуба в марте 2022-го – к сожалению, не все хорошо. Жили не по деньгам, скажем так.

Ранее Юрий Береза отреагировал на уход Андрея Русола в «Карпаты».

По теме:
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Почётный президент Днепра-1: «Переход Русола в Карпаты? Я ах**л»
Владелец клуба УПЛ зимой дал солидный заем Днепру-1. Стала известна сумма
чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1 Юрий Береза Андрей Русол Вячеслав Фридман
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому
Футбол | 08 июля 2024, 08:01 10
«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому
«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому

Александр раскритиковал своего бывшего одноклубника

300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
Футбол | 07 июля 2024, 13:32 14
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия

Больше всего их взбесил момент с игрой рукой в дополнительное время

Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Футбол | 08.07.2024, 11:14
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 08.07.2024, 01:06
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
Другие виды | 07.07.2024, 20:33
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Limb.Yuri
Віримо Фрідману! Все буде Ок!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 85
Другие виды
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
07.07.2024, 07:01 4
Бокс
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
07.07.2024, 06:46 18
Футбол
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
07.07.2024, 17:16 34
Футбол
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
07.07.2024, 12:04 2
Футбол
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
06.07.2024, 15:40 23
Футбол
Майк Тайсон признался, кто был самым тяжелым соперником в его карьере
Майк Тайсон признался, кто был самым тяжелым соперником в его карьере
06.07.2024, 18:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем