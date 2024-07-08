Источник: защитник Динамо близок к переезду в Израиль

Центральный защитник киевского «Динамо» Александр Сирота близок к переходу в израильский «Маккаби Хайфа» сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, сейчас ведутся переговоры о годичной аренде 24-летнего футболиста. Стороны близки к договоренности.

Отмечается, что уход Александра Сироты напрямую связан с подписанием киевлянами колумбийца Брайана Себальоса, который также выступает на позиции центрального защитника.

В сезоне 2023/24 Александр Сирота провел 20 матчей за «Динамо», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины (2 матча) в 2 миллиона евро.