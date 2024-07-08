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  4. Источник: защитник Динамо близок к переезду в Израиль
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 09:51 |
2354
1

Источник: защитник Динамо близок к переезду в Израиль

«Маккаби Хайфа» ведет переговоры по аренде Александра Сироты

08 июля 2024, 09:51 |
2354
1
Источник: защитник Динамо близок к переезду в Израиль
ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Центральный защитник киевского «Динамо» Александр Сирота близок к переходу в израильский «Маккаби Хайфа» сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, сейчас ведутся переговоры о годичной аренде 24-летнего футболиста. Стороны близки к договоренности.

Отмечается, что уход Александра Сироты напрямую связан с подписанием киевлянами колумбийца Брайана Себальоса, который также выступает на позиции центрального защитника.

В сезоне 2023/24 Александр Сирота провел 20 матчей за «Динамо», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины (2 матча) в 2 миллиона евро.

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Александр Сирота Динамо Киев Маккаби Хайфа трансферы трансферы УПЛ чемпионат Израиля по футболу аренда игрока Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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RUX
А бокопора Біловара потрібно залишити. За сімейними обставинами.
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