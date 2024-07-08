«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал слухи о конфликте с легендарным украинским нападающим Андреем Шевченко в матче отбора к Евро-2004 против Испании (2:2).

– Леонид Иосифович, Игорь Цыганык в своей программе сказал, что во время матча с Испанией в отборе на Евро-2004 у Вас был конфликт с Андреем Шевченко. Это правда?

– Пусть Цыганык сплетнями не занимается. Он и еще кое-кто, не буду называть фамилий, слыша звон, пишут всякую гадость. У меня никаких конфликтов с Шевченко никогда не было.

– После того, как Вы заменили Шевченко, испанцы забили нам два гола. Цыганык сказал, что после этого Шевченко начал кричать на Вас: «Так делать нельзя. Это катастрофа», и бросил куртку.

– Дурак и сплетник! Это все, что я могу сказать о Цыганыке.

– А как все было на самом деле во время матча с Испанией, почему Вы заменили Шевченко и что он сказал?

– Я даже не хочу это обсуждать. Кто такой футболист и кто такой тренер? Это разные статусы, поэтому я удивлен, что такое пишут. Кому футболист может кричать? Вы слышали, чтобы какой-то профессиональный футболист кричал на тренера, не подбирая слов? Я, например, не слышал. Поэтому никого не слушайте. Никаких конфликтов у меня не было.