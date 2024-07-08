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  4. «Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 08:54 |
3156
3

«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко

По словам Игоря Цыганика, игрок и тренер поссорились в отборе к Евро-2004

08 июля 2024, 08:54 |
3156
3
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
dynamo.kiev.ua. Леонид Буряк

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал слухи о конфликте с легендарным украинским нападающим Андреем Шевченко в матче отбора к Евро-2004 против Испании (2:2).

– Леонид Иосифович, Игорь Цыганык в своей программе сказал, что во время матча с Испанией в отборе на Евро-2004 у Вас был конфликт с Андреем Шевченко. Это правда?

– Пусть Цыганык сплетнями не занимается. Он и еще кое-кто, не буду называть фамилий, слыша звон, пишут всякую гадость. У меня никаких конфликтов с Шевченко никогда не было.

– После того, как Вы заменили Шевченко, испанцы забили нам два гола. Цыганык сказал, что после этого Шевченко начал кричать на Вас: «Так делать нельзя. Это катастрофа», и бросил куртку.

– Дурак и сплетник! Это все, что я могу сказать о Цыганыке.

– А как все было на самом деле во время матча с Испанией, почему Вы заменили Шевченко и что он сказал?

– Я даже не хочу это обсуждать. Кто такой футболист и кто такой тренер? Это разные статусы, поэтому я удивлен, что такое пишут. Кому футболист может кричать? Вы слышали, чтобы какой-то профессиональный футболист кричал на тренера, не подбирая слов? Я, например, не слышал. Поэтому никого не слушайте. Никаких конфликтов у меня не было.

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Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 3
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Yevginarius
правий на 100% хай той дурень і пліткар ще раз розкаже яка беня класна менеджерка, і як розвивала український футбол. Як пердо-1 так класно розвинувся шо розпродав усіх футболістів і буде знов з купою боргів ліквідовуватися перед єврокубками
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+6
Бензар Євген
Немає нічого легшого як дістати з шафи стару відеокасету і подивитися той момент заміни, щоби побачити було чи не було. А взагалі то дійсно бісять оті двоє пліткарів "журналістів", які замість того щоби запросити людину і ставити їй питання, займаються як баби біля під'їзду пліткарством. Це у тих недобрих людоньок зараз зветься інсайдерською інформацією, тобто отриманою від стукачка якогось зсередини команди.
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+3
Олег Сокоринський
я б такій особі як циганик, взагалі не відповідав, репутація нижче плінтуса
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0
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