Этого недостаточно. Челси предложил 42 млн фунтов за таланта Атлетико

Лондонский «Челси» предложил 42 миллиона фунтов стерлингов за испанского нападающего мадридского «Атлетико» Саму Омородиона, сообщает британское издание The Sun.

Однако, по информации источника, этого оказалось недостаточно, ведь «матрасники» готовы отпустить 20-летнего футболиста, приобретенного год назад за 6 миллионов евро, только за 70 млн в британской валюте.

В сезоне 2023/24 Саму Омородион на правах аренды провел 35 матчей за «Алавес», отметившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Испании в 35 миллионов евро.

Ранее «Атлетико» был готов отдать Саму Омородиона в аренду в «Жирону».