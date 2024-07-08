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Испания
08 июля 2024, 08:03 |
362
0

Звездный нападающий Атлетико может стать одноклубником Трубина

«Бенфика» уверена, что ей удастся вернуть Жоау Феликса

08 июля 2024, 08:03 |
362
0
Звездный нападающий Атлетико может стать одноклубником Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Лиссабонская «Бенфика» уверена, что ей удастся подписать португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает издание Football Transfers.

По информации источника, «орлы» предлагают «матрасникам» 32.5 миллиона евро за 50% прав на 24-летнего футболиста.

Отмечается, что «Бенфика», за которую играет украинский вратарь Анатолий Трубин, может столкнуться с конкуренцией за Феликса со стороны английской «Астон Виллы».

В сезоне 2023/24 Жоау Феликс на правах аренды провел 44 матча за «Барселону», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Криштиану Роналду отписался от Жоау Феликса в Instagram после его незабитого пенальти в послематчевой серии против Франции.

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Дмитро Вербинський Источник: FootballTransfers
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