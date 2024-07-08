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Другие новости
08 июля 2024, 07:25 |
1118
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Шахтера и Динамо продолжит карьеру в Армении

Владислав Кулач подписал контракт с «Пюником»

08 июля 2024, 07:25 |
1118
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Шахтера и Динамо продолжит карьеру в Армении
ФК Пюник. Владислав Кулач

Армянский «Пюник» официально объявил о подписании украинского нападающего Владислава Кулача.

В начале карьеры Кулач выступал в составе донецкого «Олимпика». В 2010 году права игрока на приобрел донецкий «Шахтер». После этого форвард 9 лет играл на правах аренды за луганскую «Зарю», полтавскую «Ворсклу», турецкий «Эскишехирспор» и венгерский «Гонвед».

В 2020 году Кулач на правах свободного агента присоединился к «Ворскле», в составе которого в 78 играх отметился 33 голами и 3 результативными передачами. По итогам сезона 2020/21 он стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги с 15 голами.

С 2021 года Кулач 2 года играл в киевском «Динамо», которое тренировал Мирча Луческу. Последним клубом 31-летнего футболиста является азербайджанская «Зира».

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Пюник Владислав Кулач чемпионат Армении по футболу трансферы свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ФК Пюник
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