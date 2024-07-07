Уимблдон07 июля 2024, 17:59 | Обновлено 07 июля 2024, 18:01
973
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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 8 июля
Элина Свитолина сыграет вторым запуском
07 июля 2024, 17:59 | Обновлено 07 июля 2024, 18:01
973
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8 июля продолжат играть поединки 4-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, будут сыграны матчи парного разряда, а также продолжаться соревнования юниоров.
В понедельник свой матч 1/8 финала сыграет Элина Свитолина (расписание будет дополняться).
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. Четвертый круг одиночного разряда
Корт №2. 2 запуск (15:00*)
Элина Свитолина [21] – Ван Синьюй
*ориентировочное время начала по Киеву
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