Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 8 июля

8 июля продолжат играть поединки 4-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, будут сыграны матчи парного разряда, а также продолжаться соревнования юниоров.

В понедельник свой матч 1/8 финала сыграет Элина Свитолина (расписание будет дополняться).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Четвертый круг одиночного разряда

Корт №2. 2 запуск (15:00*)

Элина Свитолина [21] – Ван Синьюй

*ориентировочное время начала по Киеву

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