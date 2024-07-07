EEURO. Трагический камбек. Украинец проиграл, ведя в счёте 2-0

7 июля на турнире EEuro состоялся матч Украины, которую представлял Андрей «CIG_ST92_UA» Шакалов, против Дании, за которую играл Андерс «Vejrgang» Вейрганг.



На 17-й минуте Андрей повёл в счёте, благодаря голу Мудрика, а спустя 15 минут удвоил своё преимущество с помощью гола Яремчука. Под конец первого тайма CIG_ST92_UA пропустил гол от соперника и ушёл на перерыв со счётом 2:1.



Однако во втором тайме полностью посыпался. Сначала его датский соперник сравнял счёт на 49-й минуте, а позже забил 3 безответных гола. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу Андерса «Vejrgang» Вейрганга.



Украинский игрок покинул турнир, вылетев на стадии 1/4 финала.