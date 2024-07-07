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Чемпионат Европы
07 июля 2024, 17:54 | Обновлено 07 июля 2024, 18:25
1228
0

EEURO. Трагический камбек. Украинец проиграл, ведя в счёте 2-0

CIG_ST92_UA, который представлял Украину на киберспортивном Евро-2024, покинул турнир

07 июля 2024, 17:54 | Обновлено 07 июля 2024, 18:25
1228
0
EEURO. Трагический камбек. Украинец проиграл, ведя в счёте 2-0
УАФ. Андрей CIG_ST92_UA Шакалов

7 июля на турнире EEuro состоялся матч Украины, которую представлял Андрей «CIG_ST92_UA» Шакалов, против Дании, за которую играл Андерс «Vejrgang» Вейрганг.

На 17-й минуте Андрей повёл в счёте, благодаря голу Мудрика, а спустя 15 минут удвоил своё преимущество с помощью гола Яремчука. Под конец первого тайма CIG_ST92_UA пропустил гол от соперника и ушёл на перерыв со счётом 2:1.

Однако во втором тайме полностью посыпался. Сначала его датский соперник сравнял счёт на 49-й минуте, а позже забил 3 безответных гола. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу Андерса «Vejrgang» Вейрганга.

Украинский игрок покинул турнир, вылетев на стадии 1/4 финала.

По теме:
CIG_ST92_UA (Украина) – Vejrgang (Дания). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина сыграет на турнире EEuro. Всё, что нужно знать о соревновании
S1mple ответил на вопрос про лучшего футболиста
киберспорт киберфутбол сборная Украины по киберфутболу EA Sports FC 24 Андрей Шакалов
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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