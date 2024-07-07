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EA Sports FC
07 июля 2024, 16:59 | Обновлено 07 июля 2024, 17:47
525
0

CIG_ST92_UA (Украина) – Vejrgang (Дания). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Андрей «CIG_ST92_UA» представит нашу страну на киберспортивном Евро-2024

07 июля 2024, 16:59 | Обновлено 07 июля 2024, 17:47
525
0
CIG_ST92_UA (Украина) – Vejrgang (Дания). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Андрей CIG_ST92_UA Шакалов

7 июня на турнире EEuro сойдутся Украина, которую представит Андрей «CIG_ST92_UA» Шакалов, и Дания, за которую будет играть Андерс «Vejrgang» Вейрганг.

Встреча будет проходить на стадии 1/4 финала киберспортивного Евро-2024 и начнётся в 17:00 по киевскому времени.

Украина – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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киберспорт киберфутбол сборная Украины по киберфутболу EA Sports FC 24 Андрей Шакалов
Алексей Тиньков Источник: YouTube
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