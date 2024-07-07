EA Sports FC07 июля 2024, 16:59 | Обновлено 07 июля 2024, 17:47
525
0
CIG_ST92_UA (Украина) – Vejrgang (Дания). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андрей «CIG_ST92_UA» представит нашу страну на киберспортивном Евро-2024
07 июля 2024, 16:59 | Обновлено 07 июля 2024, 17:47
525
0
7 июня на турнире EEuro сойдутся Украина, которую представит Андрей «CIG_ST92_UA» Шакалов, и Дания, за которую будет играть Андерс «Vejrgang» Вейрганг.
Встреча будет проходить на стадии 1/4 финала киберспортивного Евро-2024 и начнётся в 17:00 по киевскому времени.
Украина – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 06 июля 2024, 20:05 37
Элина разобралась с Онс Жабер в 3-м раунде травяного мейджора
Футбол | 07 июля 2024, 06:25 25
«Селесао» в послематчевой серии уступили со счетом 2:4
Футбол | 07.07.2024, 00:58
Волейбол | 07.07.2024, 12:45
Киберспорт | 02.07.2024, 20:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.07.2024, 16:46 12
05.07.2024, 23:15 5
06.07.2024, 08:06 1
06.07.2024, 00:46 63
07.07.2024, 06:46 15
06.07.2024, 23:05 3
06.07.2024, 22:22
06.07.2024, 07:11 15