CIG_ST92_UA (Украина) – Vejrgang (Дания). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июня на турнире EEuro сойдутся Украина, которую представит Андрей «CIG_ST92_UA» Шакалов, и Дания, за которую будет играть Андерс «Vejrgang» Вейрганг.



Встреча будет проходить на стадии 1/4 финала киберспортивного Евро-2024 и начнётся в 17:00 по киевскому времени.



Украина – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

