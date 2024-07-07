Колос хочет подписать экс-голкипера Черноморца

Как стало известно Sport.ua, «Колос» проявляет предметный интерес к бывшему вратарю «Черноморца» Даниилу Варакуте. Клуб из Ковалевки ищет основного вратаря после продажи Кирилла Фесюна в «Шахтер».

Последним клубом Варакуты был одесский «Черноморец», где он в прошлом сезоне был основным вратарем. Даниил уже попрощался с одесситами и получил статус свободного агента.

Глава проблемы – компенсация за воспитание игрока. «Колос» должен заплатить «Черноморцу» 200 тысяч евро.

Если ковалевцы не смогут договориться с Варакутой, то вторым вариантом является Яков Кинарейкин, который уже покинул «Днепр-1».

В прошлом сезоне Даниил Варакута провел за «Черноморец» 27 поединков.