Колос хочет подписать экс-голкипера Черноморца
Клуб из Ковалевки ищет замену Кириллу Фесюну
Как стало известно Sport.ua, «Колос» проявляет предметный интерес к бывшему вратарю «Черноморца» Даниилу Варакуте. Клуб из Ковалевки ищет основного вратаря после продажи Кирилла Фесюна в «Шахтер».
Последним клубом Варакуты был одесский «Черноморец», где он в прошлом сезоне был основным вратарем. Даниил уже попрощался с одесситами и получил статус свободного агента.
Глава проблемы – компенсация за воспитание игрока. «Колос» должен заплатить «Черноморцу» 200 тысяч евро.
Если ковалевцы не смогут договориться с Варакутой, то вторым вариантом является Яков Кинарейкин, который уже покинул «Днепр-1».
В прошлом сезоне Даниил Варакута провел за «Черноморец» 27 поединков.
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