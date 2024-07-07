Швейцария завершила выступление, не потерпев поражения в игровое время

Швейцария завершила выступление на Euro-2024, не потерпев ни одного поражения в игровое время. Летопись финальных турниров чемпионатов Европы насчитывает на сегодняшний день 30 подобных случаев.

В 12 из них не проиграли ни одного матча чемпионы, в одном – сборная, не сумевшая пройти в следующий раунд из группы. А еще 17 раз команды уступали соперникам только в серии послематчевых пенальти, как это и произошло со швейцарцами в матче с Англией. Остаться непобежденными удавалось 14 сборным. Чаще других Испании – 5 раз, Германии, Италии – по 4, Англии и Франции – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, не проигравшие ни одного матча в финальных турнирах ЧЕ