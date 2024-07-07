Швейцария завершила выступление, не потерпев поражения в игровое время
История Euro насчитывает 30 подобных случаев
Швейцария завершила выступление на Euro-2024, не потерпев ни одного поражения в игровое время. Летопись финальных турниров чемпионатов Европы насчитывает на сегодняшний день 30 подобных случаев.
В 12 из них не проиграли ни одного матча чемпионы, в одном – сборная, не сумевшая пройти в следующий раунд из группы. А еще 17 раз команды уступали соперникам только в серии послематчевых пенальти, как это и произошло со швейцарцами в матче с Англией. Остаться непобежденными удавалось 14 сборным. Чаще других Испании – 5 раз, Германии, Италии – по 4, Англии и Франции – по 3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Команды, не проигравшие ни одного матча в финальных турнирах ЧЕ
|
ЧЕ
|
Сборная
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Место
|
|
|
|
|
|
|
|
(стадия)
|
1960
|
СССР
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-1
|
1-е
|
1964
|
Испания
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-2
|
1-е
|
1968
|
Италия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
3-1
|
1-е
|
1972
|
ФРГ
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-1
|
1-е
|
1976
|
Чехословакия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5-3
|
1-е
|
|
ФРГ
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6-4
|
2-е
|
1980
|
ФРГ
|
4
|
3
|
1
|
0
|
6-3
|
1-е
|
|
Италия
|
4
|
1
|
3
|
0
|
2-1
|
4-е
|
1984
|
Франция
|
5
|
5
|
0
|
0
|
14-6
|
1-е
|
1992
|
Нидерланды
|
4
|
2
|
2
|
0
|
6-3
|
3-е
|
1996
|
Германия
|
6
|
4
|
2
|
0
|
10-3
|
1-е
|
|
Англия
|
5
|
2
|
3
|
0
|
8-3
|
3-е
|
|
Франция
|
5
|
2
|
3
|
0
|
5-2
|
3-е
|
|
Испания
|
4
|
1
|
3
|
0
|
4-3
|
1/4
|
2000
|
Нидерланды
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13-3
|
3-е
|
2004
|
Швеция
|
4
|
1
|
3
|
0
|
8-3
|
1/4
|
|
Италия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
3-2
|
ГТ-3
|
2008
|
Испания
|
6
|
5
|
1
|
0
|
12-3
|
1-е
|
|
Хорватия
|
4
|
3
|
1
|
0
|
5-2
|
1/4
|
2012
|
Испания
|
6
|
4
|
2
|
0
|
12-1
|
1-е
|
|
Англия
|
4
|
2
|
2
|
0
|
5-3
|
1/4
|
2016
|
Португалия
|
7
|
3
|
4
|
0
|
9-5
|
1-е
|
|
Польша
|
5
|
2
|
3
|
0
|
4-2
|
1/4
|
|
Швейцария
|
4
|
1
|
3
|
0
|
3-2
|
1/8
|
2021
|
Италия
|
7
|
5
|
2
|
0
|
13-4
|
1-е
|
|
Англия
|
7
|
5
|
2
|
0
|
11-2
|
2-е
|
|
Испания
|
6
|
2
|
4
|
0
|
13-6
|
3-е
|
|
Франция
|
4
|
1
|
3
|
0
|
7-6
|
1/8
|
2024
|
Швейцария
|
5
|
2
|
3
|
0
|
8-4
|
1/4
|
|
Словения
|
4
|
0
|
4
|
0
|
2-2
|
1/8
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