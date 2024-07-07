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Чемпионат Европы
07 июля 2024, 16:21 | Обновлено 07 июля 2024, 16:27
263
0

Швейцария завершила выступление, не потерпев поражения в игровое время

История Euro насчитывает 30 подобных случаев

07 июля 2024, 16:21 | Обновлено 07 июля 2024, 16:27
263
0
Швейцария завершила выступление, не потерпев поражения в игровое время
Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцария завершила выступление на Euro-2024, не потерпев ни одного поражения в игровое время. Летопись финальных турниров чемпионатов Европы насчитывает на сегодняшний день 30 подобных случаев.

В 12 из них не проиграли ни одного матча чемпионы, в одном – сборная, не сумевшая пройти в следующий раунд из группы. А еще 17 раз команды уступали соперникам только в серии послематчевых пенальти, как это и произошло со швейцарцами в матче с Англией. Остаться непобежденными удавалось 14 сборным. Чаще других Испании – 5 раз, Германии, Италии – по 4, Англии и Франции – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, не проигравшие ни одного матча в финальных турнирах ЧЕ

ЧЕ

Сборная

И

В

Н

П

Мячи

Место

(стадия)

1960

СССР

2

2

0

0

5-1

1-е

1964

Испания

2

2

0

0

4-2

1-е

1968

Италия

3

1

2

0

3-1

1-е

1972

ФРГ

2

2

0

0

5-1

1-е

1976

Чехословакия

2

1

1

0

5-3

1-е

ФРГ

2

1

1

0

6-4

2-е

1980

ФРГ

4

3

1

0

6-3

1-е

Италия

4

1

3

0

2-1

4-е

1984

Франция

5

5

0

0

14-6

1-е

1992

Нидерланды

4

2

2

0

6-3

3-е

1996

Германия

6

4

2

0

10-3

1-е

Англия

5

2

3

0

8-3

3-е

Франция

5

2

3

0

5-2

3-е

Испания

4

1

3

0

4-3

1/4

2000

Нидерланды

5

4

1

0

13-3

3-е

2004

Швеция

4

1

3

0

8-3

1/4

Италия

3

1

2

0

3-2

ГТ-3

2008

Испания

6

5

1

0

12-3

1-е

Хорватия

4

3

1

0

5-2

1/4

2012

Испания

6

4

2

0

12-1

1-е

Англия

4

2

2

0

5-3

1/4

2016

Португалия

7

3

4

0

9-5

1-е

Польша

5

2

3

0

4-2

1/4

Швейцария

4

1

3

0

3-2

1/8

2021

Италия

7

5

2

0

13-4

1-е

Англия

7

5

2

0

11-2

2-е

Испания

6

2

4

0

13-6

3-е

Франция

4

1

3

0

7-6

1/8

2024

Швейцария

5

2

3

0

8-4

1/4

Словения

4

0

4

0

2-2

1/8
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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