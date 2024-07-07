В полуфиналах Евро-2024 сыграют только старожилы
Чаще других из нынешнего квартета проходила в финал Испания
Все команды, прошедшие в полуфинал Euro-2024, неоднократно выступали на этой стадии. Испания, Нидерланды и Франция сыграют в 1/2-й шестой раз, а Англия – четвертый. Ранее испанцы выходили в финал в четырех случаях, французы – в трех, а нидерландцы и англичане – по разу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Испания в полуфиналах Euro (+4/-1)
5 игр: +2=3-0, 7-3
|
ЧЕ
|
Соперник
|
Счет
|
+/-
|
1964
|
Венгрия
|
2:1
|
+
|
1984
|
Дания
|
1:1, п. 5:4
|
+
|
2008
|
Россия
|
3:0
|
+
|
2012
|
Португалия
|
0:0, п. 4:2
|
+
|
2020
|
Италия
|
1:1, п. 2:4
|
-
Франция в полуфиналах Euro (+3-2)
5 игр: +3=1-1, 11-8
|
ЧЕ
|
Соперник
|
Счет
|
+/-
|
1960
|
Югославия
|
4:5
|
-
|
1984
|
Португалия
|
3:2
|
+
|
1996
|
Чехия
|
0:0, п. 5:6
|
-
|
2000
|
Португалия
|
2:1
|
+
|
2016
|
Германия
|
2:0
|
+
Нидерланды в полуфиналах Euro (+1/-4)
5 игр: +1=2-2, 6-8
|
ЧЕ
|
Соперник
|
Счет
|
+/-
|
1976
|
Чехословакия
|
1:3
|
-
|
1988
|
Германия
|
2:1
|
+
|
1992
|
Дания
|
2:2, п. 4:5
|
-
|
2000
|
Италия
|
0:0, п. 1:3
|
-
|
2004
|
Португалия
|
1:2
|
-
Англия в полуфиналах Euro (+1/-2)
3 игры: +1=1-1, 3-3
|
ЧЕ
|
Соперник
|
Счет
|
+/-
|
1968
|
Югославия
|
0:1
|
-
|
1996
|
Германия
|
1:1, п. 5:6
|
-
|
2020
|
Дания
|
2:1
|
+
(+/-) - выход/не выход в финал.
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