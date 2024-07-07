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Чемпионат Европы
07 июля 2024, 16:09 | Обновлено 07 июля 2024, 16:11
532
0

В полуфиналах Евро-2024 сыграют только старожилы

Чаще других из нынешнего квартета проходила в финал Испания

07 июля 2024, 16:09 | Обновлено 07 июля 2024, 16:11
532
0
В полуфиналах Евро-2024 сыграют только старожилы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов празднует выход в полуфинал

Все команды, прошедшие в полуфинал Euro-2024, неоднократно выступали на этой стадии. Испания, Нидерланды и Франция сыграют в 1/2-й шестой раз, а Англия – четвертый. Ранее испанцы выходили в финал в четырех случаях, французы – в трех, а нидерландцы и англичане – по разу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Испания в полуфиналах Euro (+4/-1)

5 игр: +2=3-0, 7-3

ЧЕ

Соперник

Счет

+/-

1964

Венгрия

2:1

+

1984

Дания

1:1, п. 5:4

+

2008

Россия

3:0

+

2012

Португалия

0:0, п. 4:2

+

2020

Италия

1:1, п. 2:4

-

Франция в полуфиналах Euro (+3-2)

5 игр: +3=1-1, 11-8

ЧЕ

Соперник

Счет

+/-

1960

Югославия

4:5

-

1984

Португалия

3:2

+

1996

Чехия

0:0, п. 5:6

-

2000

Португалия

2:1

+

2016

Германия

2:0

+

Нидерланды в полуфиналах Euro (+1/-4)

5 игр: +1=2-2, 6-8

ЧЕ

Соперник

Счет

+/-

1976

Чехословакия

1:3

-

1988

Германия

2:1

+

1992

Дания

2:2, п. 4:5

-

2000

Италия

0:0, п. 1:3

-

2004

Португалия

1:2

-

Англия в полуфиналах Euro (+1/-2)

3 игры: +1=1-1, 3-3

ЧЕ

Соперник

Счет

+/-

1968

Югославия

0:1

-

1996

Германия

1:1, п. 5:6

-

2020

Дания

2:1

+

(+/-) - выход/не выход в финал.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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