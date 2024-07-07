В полуфиналах Евро-2024 сыграют только старожилы

Все команды, прошедшие в полуфинал Euro-2024, неоднократно выступали на этой стадии. Испания, Нидерланды и Франция сыграют в 1/2-й шестой раз, а Англия – четвертый. Ранее испанцы выходили в финал в четырех случаях, французы – в трех, а нидерландцы и англичане – по разу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Испания в полуфиналах Euro (+4/-1)

5 игр: +2=3-0, 7-3

ЧЕ Соперник Счет +/- 1964 Венгрия 2:1 + 1984 Дания 1:1, п. 5:4 + 2008 Россия 3:0 + 2012 Португалия 0:0, п. 4:2 + 2020 Италия 1:1, п. 2:4 -

Франция в полуфиналах Euro (+3-2)

5 игр: +3=1-1, 11-8

ЧЕ Соперник Счет +/- 1960 Югославия 4:5 - 1984 Португалия 3:2 + 1996 Чехия 0:0, п. 5:6 - 2000 Португалия 2:1 + 2016 Германия 2:0 +

Нидерланды в полуфиналах Euro (+1/-4)

5 игр: +1=2-2, 6-8

ЧЕ Соперник Счет +/- 1976 Чехословакия 1:3 - 1988 Германия 2:1 + 1992 Дания 2:2, п. 4:5 - 2000 Италия 0:0, п. 1:3 - 2004 Португалия 1:2 -

Англия в полуфиналах Euro (+1/-2)

3 игры: +1=1-1, 3-3

ЧЕ Соперник Счет +/- 1968 Югославия 0:1 - 1996 Германия 1:1, п. 5:6 - 2020 Дания 2:1 +

(+/-) - выход/не выход в финал.