Грузинский новичок Вереса: «Я люблю Украину»

Грузинский полузащитник Гиорги Куция объяснил решение подписать контракт с ровенским «Вересом»:

«Новая страна и новая команда – это новый вызов для меня. Мне нравится Украина. Можно сказать – это моя вторая любимая страна. Поэтому, мне нравится здесь.

Конечно, в Грузии не поддерживают эту войну россии против Украины. Мы очень сочувствуем украинцам. Для меня приехать сюда не было проблемой. Я очень люблю Украину.

Если сравнивать украинский и грузинский чемпионаты – по моему мнению, украинский даже сейчас на уровень выше. Здесь больше сильных команд. Именно поэтому я здесь. У меня есть опыт игры против «Вереса». Это было в составе «Лиепаи» на зимних сборах в Турции. Это хорошая команда, которая хорошо владеет мячом. Надеюсь в Ровно я смогу сделать даже больше, чем все возможное. В Ровно – прекрасный стадион, хорошего качества поле и удивительная аура. Все это очень важно для спортсмена.

Ранее меня уже вызывали в национальную сборную Грузии. Надеюсь, «Верес» станет для меня своеобразным трамплином, чтобы сыграть за национальную команду. Готов продемонстрировать все свои сильные стороны на футбольном поле. Буду выкладываться не на сто, а на все сто десять процентов».