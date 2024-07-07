Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грузинский новичок Вереса: «Я люблю Украину»
Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 14:39 | Обновлено 07 июля 2024, 15:13
328
0

Грузинский новичок Вереса: «Я люблю Украину»

Гиорги Куция объяснил решение присоединиться к ровенчанам

07 июля 2024, 14:39 | Обновлено 07 июля 2024, 15:13
328
0
Грузинский новичок Вереса: «Я люблю Украину»
НК Верес. Гиорги Куция

Грузинский полузащитник Гиорги Куция объяснил решение подписать контракт с ровенским «Вересом»:

«Новая страна и новая команда – это новый вызов для меня. Мне нравится Украина. Можно сказать – это моя вторая любимая страна. Поэтому, мне нравится здесь.

Конечно, в Грузии не поддерживают эту войну россии против Украины. Мы очень сочувствуем украинцам. Для меня приехать сюда не было проблемой. Я очень люблю Украину.

Если сравнивать украинский и грузинский чемпионаты – по моему мнению, украинский даже сейчас на уровень выше. Здесь больше сильных команд. Именно поэтому я здесь. У меня есть опыт игры против «Вереса». Это было в составе «Лиепаи» на зимних сборах в Турции. Это хорошая команда, которая хорошо владеет мячом. Надеюсь в Ровно я смогу сделать даже больше, чем все возможное. В Ровно – прекрасный стадион, хорошего качества поле и удивительная аура. Все это очень важно для спортсмена.

Ранее меня уже вызывали в национальную сборную Грузии. Надеюсь, «Верес» станет для меня своеобразным трамплином, чтобы сыграть за национальную команду. Готов продемонстрировать все свои сильные стороны на футбольном поле. Буду выкладываться не на сто, а на все сто десять процентов».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал первого в истории клуба грузина
Игрок Шахтера рассказал о травме и надеждах вернуться в футбол
Состав Шахтера на контрольный матч. Команда сыграет в сине-желтой форме
Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Теннис | 06 июля 2024, 20:05 37
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024

Элина разобралась с Онс Жабер в 3-м раунде травяного мейджора

«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 06 июля 2024, 17:13 1
«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри

Экс-чемпион мира считает фаворитом Тайсона

Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Футбол | 06.07.2024, 22:22
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1
Футбол | 07.07.2024, 14:13
Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1
Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1
Сборная Украины заняла 4 место в Кубке претендентов ФИВБ
Волейбол | 07.07.2024, 10:45
Сборная Украины заняла 4 место в Кубке претендентов ФИВБ
Сборная Украины заняла 4 место в Кубке претендентов ФИВБ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024
Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024
06.07.2024, 09:44
Футбол
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
06.07.2024, 08:06 1
Бокс
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
05.07.2024, 23:15 5
Теннис
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
06.07.2024, 07:10
Бокс
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
05.07.2024, 16:46 11
Футбол
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 15
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
07.07.2024, 07:01 3
Бокс
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
07.07.2024, 06:46 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем