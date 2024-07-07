Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1
Евгений Пасич продолжит карьеру в Первой лиге
Защитник «Днепра-1» Евгений Пасич продолжит карьеру в харьковском «Металлисте 1925», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 30-летний футболист 6 июля 2024 года появился в расположении команды.
Отмечается, что игрок подпишет с клубом двухлетний контракт, но сначала должен пройти медосмотр. Переход состоится на правах свободного агента.
В сезоне 2023/24 Евгений Пасич провел 19 матчей в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
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