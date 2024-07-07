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  4. Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1
Украина. Первая лига
07 июля 2024, 14:13 |
1173
0

Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1

Евгений Пасич продолжит карьеру в Первой лиге

07 июля 2024, 14:13 |
1173
0
Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1
СК Днепр-1. Евгений Пасич

Защитник «Днепра-1» Евгений Пасич продолжит карьеру в харьковском «Металлисте 1925», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 30-летний футболист 6 июля 2024 года появился в расположении команды.

Отмечается, что игрок подпишет с клубом двухлетний контракт, но сначала должен пройти медосмотр. Переход состоится на правах свободного агента.

В сезоне 2023/24 Евгений Пасич провел 19 матчей в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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Евгений Пасич Металлист 1925 Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины ТаТоТаке свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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