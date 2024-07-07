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  4. Не только Леднев. Еще один игрок Днепра-1 попрощался с командой
Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 13:38 |
650
0

Не только Леднев. Еще один игрок Днепра-1 попрощался с командой

Яков Кинарейкин оставил эмоциональное послание для болельщиков

07 июля 2024, 13:38 |
650
0
Не только Леднев. Еще один игрок Днепра-1 попрощался с командой
СК Днепр-1. Яков Кинарейкин

Вратарь «Днепра-1» Яков Кинарейкин, как и полузащитник Богдан Леднев, в своем официальном аккаунте в Instagram попрощался с болельщиками спортивного клуба:

«Спасибо «Днепру-1» за все. Спасибо каждому днепрянину за проведенные годы вместе. Спасибо персоналу, игрокам, болельщикам и каждому, с кем я делил футбольное поле. Навсегда в сердце».

Яков Кинарейкин находится в системе «Днепра-1» с 2020 года. Всего за карьеру 20-летний голкипер успел сыграть 14 матчей за спортивный клуб, в которых пропустил 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Яковом Кинарейкиным интересуется «Александрия».

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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