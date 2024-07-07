Не только Леднев. Еще один игрок Днепра-1 попрощался с командой

Вратарь «Днепра-1» Яков Кинарейкин, как и полузащитник Богдан Леднев, в своем официальном аккаунте в Instagram попрощался с болельщиками спортивного клуба:

«Спасибо «Днепру-1» за все. Спасибо каждому днепрянину за проведенные годы вместе. Спасибо персоналу, игрокам, болельщикам и каждому, с кем я делил футбольное поле. Навсегда в сердце».

Яков Кинарейкин находится в системе «Днепра-1» с 2020 года. Всего за карьеру 20-летний голкипер успел сыграть 14 матчей за спортивный клуб, в которых пропустил 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Яковом Кинарейкиным интересуется «Александрия».