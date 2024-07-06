Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный Нойер отреагировал на вылет Германии с Евро и обратился к фанам
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 21:22 |
1492
0

Легендарный Нойер отреагировал на вылет Германии с Евро и обратился к фанам

Германия уступила Испании и завершила выступления на домашнем ЧЕ

06 июля 2024, 21:22 |
1492
0
Легендарный Нойер отреагировал на вылет Германии с Евро и обратился к фанам
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

В немецком Штутгарте 5 июля прошел матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Встреча прошла на стадионе «МХП Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам овертаймов.

Легендарный вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, который провел вероятно свое последнее Евро, прокомментировал вылет команды с домашнего чемпионата Европы.

«К сожалению, наша мечта разбилась. Очень жаль, ведь эта команда заслуживала большего, даже после этого поединка. Спасибо всем, что поддерживали нас с первой минуты и сделали этот домашний Евро еще более особенным. Спасибо вам!», – написал Нойер в социальных сетях.

По теме:
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сыграли лучший матч на Евро-2024»
ФОТО. Эмоции Англии и Швейцарии в матче Евро-2024 с серией пенальти
Второй раз в истории. Англия сумела повторить свой рекорд
Мануэль Нойер сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу Евро-2024 Испания - Германия
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
Футбол | 06 июля 2024, 15:40 18
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании

Тейлор поступил правильно в эпизоде с Кукурельей

Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Футбол | 06 июля 2024, 22:22 0
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро

Фрагменты четвертьфинального матча Евро-2024

Украина проиграла Бельгии в полуфинале Кубка претендентов
Волейбол | 06.07.2024, 17:15
Украина проиграла Бельгии в полуфинале Кубка претендентов
Украина проиграла Бельгии в полуфинале Кубка претендентов
Известны стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды – Турция
Футбол | 06.07.2024, 20:57
Известны стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды – Турция
Известны стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды – Турция
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
Бокс | 06.07.2024, 08:06
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
04.07.2024, 19:45 19
Теннис
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
06.07.2024, 01:12
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
06.07.2024, 10:06 23
Футбол
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
05.07.2024, 04:58
Теннис
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 14
Футбол
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
05.07.2024, 16:30 15
Футбол
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
05.07.2024, 13:33 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем