Легендарный Нойер отреагировал на вылет Германии с Евро и обратился к фанам

В немецком Штутгарте 5 июля прошел матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Встреча прошла на стадионе «МХП Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам овертаймов.

Легендарный вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, который провел вероятно свое последнее Евро, прокомментировал вылет команды с домашнего чемпионата Европы.

«К сожалению, наша мечта разбилась. Очень жаль, ведь эта команда заслуживала большего, даже после этого поединка. Спасибо всем, что поддерживали нас с первой минуты и сделали этот домашний Евро еще более особенным. Спасибо вам!», – написал Нойер в социальных сетях.