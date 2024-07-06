Известны стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды – Турция
Матч Евро-2024 состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени
6 июля в немецком Берлине состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.
Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот поединок.
Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Думфрис, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Гакпо, Депай, Бергвейн.
Турция: Гюнок, Мюльдюр, Акайдын, Бардакджи, Кадыоглу, Айхан, Озджан, Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз, Йылмаз.
Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с победителем поединка Англия – Швейцария.
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