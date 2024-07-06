Известны стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды – Турция

6 июля в немецком Берлине состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.

Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот поединок.

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Думфрис, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Гакпо, Депай, Бергвейн.

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Акайдын, Бардакджи, Кадыоглу, Айхан, Озджан, Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз, Йылмаз.

Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с победителем поединка Англия – Швейцария.