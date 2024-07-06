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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 20:44 | Обновлено 06 июля 2024, 21:00
769
0

ВИДЕО. Обмен ударами. Англия быстро отыгралась после гола Швейцарии

Эмболо вывел команду вперед, Сака сравнял счет

06 июля 2024, 20:44 | Обновлено 06 июля 2024, 21:00
769
0
ВИДЕО. Обмен ударами. Англия быстро отыгралась после гола Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертьфинала Евро-2024 сборная Швейцарии на 75-й минуте вышла вперед в матче с Англией, отличился форвард Брель Эмболо.

Стоит отметить, что игра проходила практический без моментов и без ударов в створ ворот, как это и было в большинстве прошлых матчей англичан на турнире.

Однако Эмболо нашел свой шанс и оформил гол. Но уже через 5 минут Букайо Сака сравнял счет буквально с первого удара в створ ворот.

Победитель противостояния в полуфинале сыграет против Нидерландов или Турции.

Гол Эмболо

Гол Сака

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Брель Эмболо Букайо Сака сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Англия - Швейцария
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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