Состав Шахтера на контрольный матч. Команда сыграет в сине-желтой форме
Игроки получили новый комплект формы
В 19:30 начнется второй контрольный матч «Шахтера» на сборе в Словении. Соперником будет хорватский «Хайдук», а команда Марино Пушича сыграет в новом комплекте формы.
Игроки получили третий вариант экипировки, выполненный в сине-желтых цветах.
Шахтер: Ризнык, Азаров, Марлон, Фарина, Винисиус, Бондаренко, Назарина, Крыськив, Швед, Кевин, Траоре
В запасе: Твардовский, Фесюн, Педриньо, Козик, Савченко, Дрозд, Лацабидзе, Огарков, Эгиналду, Глущенко, Цуканов, Сигеев, Очеретько, Сикан.
Ранее тренер Марино Пушич сообщил, что игроки сборных после Евро вернутся 7 июля.
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