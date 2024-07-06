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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 18:40 | Обновлено 06 июля 2024, 18:47
690
0

Состав Шахтера на контрольный матч. Команда сыграет в сине-желтой форме

Игроки получили новый комплект формы

06 июля 2024, 18:40 | Обновлено 06 июля 2024, 18:47
690
0
Состав Шахтера на контрольный матч. Команда сыграет в сине-желтой форме
ФК Шахтер

В 19:30 начнется второй контрольный матч «Шахтера» на сборе в Словении. Соперником будет хорватский «Хайдук», а команда Марино Пушича сыграет в новом комплекте формы.

Игроки получили третий вариант экипировки, выполненный в сине-желтых цветах.

Шахтер: Ризнык, Азаров, Марлон, Фарина, Винисиус, Бондаренко, Назарина, Крыськив, Швед, Кевин, Траоре

В запасе: Твардовский, Фесюн, Педриньо, Козик, Савченко, Дрозд, Лацабидзе, Огарков, Эгиналду, Глущенко, Цуканов, Сигеев, Очеретько, Сикан.

Ранее тренер Марино Пушич сообщил, что игроки сборных после Евро вернутся 7 июля.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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