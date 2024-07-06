В матче с Германией (2:1) испанец Микель Мерино забил 20-й мяч «джокеров» на Euro-2024. Ранее наивысшим достижением игроков, вышедших на замену, было 19 голов на ЧЕ-2016. Посильную лепту в рекордный результат внесли футболисты из 12 стран. При этом чаще других поражали ворота соперников «резервисты» Германии – 4 раза, Испании, Нидерландов – по 3 и Турции – 2.

Между тем стараниями Дани Ольмо и Микеля Мерино «скамейка» Испании довела счет своих голов в финальных турнирах чемпионатов Европы до 16 и на один мяч обошла прежних рекордсменов Euro португальцев. Кроме того, «джокеры» «Фурии Рохи» сравнялись с немцами по числу взятий ворот на стадии плей-офф – 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сборные, чьи «джокеры» забили больше всех на Euro