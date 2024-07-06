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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 17:31 | Обновлено 06 июля 2024, 17:48
79
0

Мерино забил 20-й мяч «джокеров» на Euro-2024

«Скамейка» Испании побила рекорд «резервистов» Португалии

06 июля 2024, 17:31 | Обновлено 06 июля 2024, 17:48
79
0
Мерино забил 20-й мяч «джокеров» на Euro-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Германией (2:1) испанец Микель Мерино забил 20-й мяч «джокеров» на Euro-2024. Ранее наивысшим достижением игроков, вышедших на замену, было 19 голов на ЧЕ-2016. Посильную лепту в рекордный результат внесли футболисты из 12 стран. При этом чаще других поражали ворота соперников «резервисты» Германии – 4 раза, Испании, Нидерландов – по 3 и Турции – 2.

Между тем стараниями Дани Ольмо и Микеля Мерино «скамейка» Испании довела счет своих голов в финальных турнирах чемпионатов Европы до 16 и на один мяч обошла прежних рекордсменов Euro португальцев. Кроме того, «джокеры» «Фурии Рохи» сравнялись с немцами по числу взятий ворот на стадии плей-офф – 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сборные, чьи «джокеры» забили больше всех на Euro

Сборная

Голы

Всего

Плей-офф

Испания

16

7

Португалия

15

5

Германия/ФРГ

12

7

Нидерланды

10

1

Италия

7

2

Чехия

7

0

Австрия

6

2

Бельгия

5

3

Франция

5

2

россия

5

1

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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