Мерино забил 20-й мяч «джокеров» на Euro-2024
«Скамейка» Испании побила рекорд «резервистов» Португалии
В матче с Германией (2:1) испанец Микель Мерино забил 20-й мяч «джокеров» на Euro-2024. Ранее наивысшим достижением игроков, вышедших на замену, было 19 голов на ЧЕ-2016. Посильную лепту в рекордный результат внесли футболисты из 12 стран. При этом чаще других поражали ворота соперников «резервисты» Германии – 4 раза, Испании, Нидерландов – по 3 и Турции – 2.
Между тем стараниями Дани Ольмо и Микеля Мерино «скамейка» Испании довела счет своих голов в финальных турнирах чемпионатов Европы до 16 и на один мяч обошла прежних рекордсменов Euro португальцев. Кроме того, «джокеры» «Фурии Рохи» сравнялись с немцами по числу взятий ворот на стадии плей-офф – 7.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сборные, чьи «джокеры» забили больше всех на Euro
|
Сборная
|
Голы
|
|
|
Всего
|
Плей-офф
|
Испания
|
16
|
7
|
Португалия
|
15
|
5
|
Германия/ФРГ
|
12
|
7
|
Нидерланды
|
10
|
1
|
Италия
|
7
|
2
|
Чехия
|
7
|
0
|
Австрия
|
6
|
2
|
Бельгия
|
5
|
3
|
Франция
|
5
|
2
|
россия
|
5
|
1
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