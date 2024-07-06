ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с украинским форвардом

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о том, что команду покидает форвард Денис Ндукве. Сообщается, что стороны прервали сотрудничество по обоюдному согласию.

При этом ранее житомирский клуб сообщил о переходе 24-летнего игрока в состав перволигового «Звягеля» на правах аренды на один сезон.

Ндукве перебрался в «Полесье» зимой этого года. Во второй части сезона УПЛ провел 11 матчей и забил 1 гол.

Ранее состав команды пополнили Даниил Бескоровайный, Алексей Гуцуляк, Евгений Волынец, Руслан Бабенко, Жоау Виалле и другие.