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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 16:28 | Обновлено 06 июля 2024, 17:19
1825
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с украинским форвардом

Ндукве покидает команду

06 июля 2024, 16:28 | Обновлено 06 июля 2024, 17:19
1825
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с украинским форвардом
ФК Полесье. Денис Ндукве

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о том, что команду покидает форвард Денис Ндукве. Сообщается, что стороны прервали сотрудничество по обоюдному согласию.

При этом ранее житомирский клуб сообщил о переходе 24-летнего игрока в состав перволигового «Звягеля» на правах аренды на один сезон.

Ндукве перебрался в «Полесье» зимой этого года. Во второй части сезона УПЛ провел 11 матчей и забил 1 гол.

Ранее состав команды пополнили Даниил Бескоровайный, Алексей Гуцуляк, Евгений Волынец, Руслан Бабенко, Жоау Виалле и другие.

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Денис Ндукве Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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