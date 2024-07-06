Роналду завершил Евро-2024 лидером одного из рейтингов. Удержит 1-е место?

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду является лидеров чемпионата Европы 2024, который проходит в Германию, по количеству попаданий в положение вне игры.

Он оказался в офсайде 8 раз в пяти сыгранных матчах на турнире.

Второе место по количеству попаданий в положение вне игры сейчас делят немец Никлас Фюллкруг, словенец Андраж Шпорар и венгр Барнабаш Варга (все – по четыре).

По три офсайда на Евро-2024 имеется сразу у 10 игроков, включая украинца Артема Довбика.

Напомним, в пятницу, 5 июля, состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2024, в котором сборная Португалии проиграла команде Франции в серии пенальти (0:0, пенальти 3-5).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду завершил Евро-2024 с еще одним персональным антирекордом.