Скончался игрок сборной Египта. Ему был 31 год

В возрасте 31 года скончался нападающий сборной Египта и и клуба «Фьюче» Ахмед Рефаат.

Как информирует Футбольная ассоциация Египта, смерть футболиста наступила в результате сердечного приступа.

Несчастье с Рефаатом случилось 11 марта этого года. Ему стало плохо во время матча чемпионата Египта «Фьюче» – «Аль-Иттихад». На 88-й минуте поединка Ахмед упал на газон, потеряв сознание. Матч был приостановлен, а Рефаат доставлен в больницу. С тех пор игрок находился в коме.

Ахмед Рефаат провел за свою карьеру 211 матчей на различном уровне, включая 7 игр в составе сборной Египта, забил 46 голов, сделал 40 ассистов.