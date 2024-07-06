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06 июля 2024, 12:01 | Обновлено 06 июля 2024, 12:11
932
0

Скончался игрок сборной Египта. Ему был 31 год

Умер Ахмед Рефаат

06 июля 2024, 12:01 | Обновлено 06 июля 2024, 12:11
932
0
Скончался игрок сборной Египта. Ему был 31 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмед Рефаат

В возрасте 31 года скончался нападающий сборной Египта и и клуба «Фьюче» Ахмед Рефаат.

Как информирует Футбольная ассоциация Египта, смерть футболиста наступила в результате сердечного приступа.

Несчастье с Рефаатом случилось 11 марта этого года. Ему стало плохо во время матча чемпионата Египта «Фьюче» – «Аль-Иттихад». На 88-й минуте поединка Ахмед упал на газон, потеряв сознание. Матч был приостановлен, а Рефаат доставлен в больницу. С тех пор игрок находился в коме.

Ахмед Рефаат провел за свою карьеру 211 матчей на различном уровне, включая 7 игр в составе сборной Египта, забил 46 голов, сделал 40 ассистов.

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сборная Египта по футболу смерть
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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