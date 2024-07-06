Скончался игрок сборной Египта. Ему был 31 год
Умер Ахмед Рефаат
В возрасте 31 года скончался нападающий сборной Египта и и клуба «Фьюче» Ахмед Рефаат.
Как информирует Футбольная ассоциация Египта, смерть футболиста наступила в результате сердечного приступа.
Несчастье с Рефаатом случилось 11 марта этого года. Ему стало плохо во время матча чемпионата Египта «Фьюче» – «Аль-Иттихад». На 88-й минуте поединка Ахмед упал на газон, потеряв сознание. Матч был приостановлен, а Рефаат доставлен в больницу. С тех пор игрок находился в коме.
Ахмед Рефаат провел за свою карьеру 211 матчей на различном уровне, включая 7 игр в составе сборной Египта, забил 46 голов, сделал 40 ассистов.
⚫️ | ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام، والمدير التنفيذي والعاملين، أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ونادي مودرن سبورت، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/OlPbCibHHw— EFA.eg (@EFA) July 6, 2024
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