ОФИЦИАЛЬНО. Экс-кандидат в сборную Украины перешел в Вест Хэм

«Вест Хэм» официально сообщил о подписании английского защитника украинского происхождения Макса Килмана. Контракт с 27-летним футболистом рассчитан аж на 7 лет – до лета 2024 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Вулверхэмптон» получил за своего игрока 40 миллионов фунтов. Килман защищал цвета «Волков» с 2018 года.

В сезоне-2023/2024 Макс Килман провел 44 матча за «Вулверхэмптон», забил 2 гола, сделал 1 ассист.

Напомним, ранее Килман был кандидатом в сборную Украины, однако оказался заигранным за сборную Англии по футзалу.