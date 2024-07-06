ОФИЦИАЛЬНО. Экс-кандидат в сборную Украины перешел в Вест Хэм
Макс Килман покинул «Вулверхэмптон»
«Вест Хэм» официально сообщил о подписании английского защитника украинского происхождения Макса Килмана. Контракт с 27-летним футболистом рассчитан аж на 7 лет – до лета 2024 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Вулверхэмптон» получил за своего игрока 40 миллионов фунтов. Килман защищал цвета «Волков» с 2018 года.
В сезоне-2023/2024 Макс Килман провел 44 матча за «Вулверхэмптон», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
Напомним, ранее Килман был кандидатом в сборную Украины, однако оказался заигранным за сборную Англии по футзалу.
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