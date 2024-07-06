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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-кандидат в сборную Украины перешел в Вест Хэм
Англия
06 июля 2024, 11:29 |
390
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-кандидат в сборную Украины перешел в Вест Хэм

Макс Килман покинул «Вулверхэмптон»

06 июля 2024, 11:29 |
390
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-кандидат в сборную Украины перешел в Вест Хэм
ФК Вест Хэм

«Вест Хэм» официально сообщил о подписании английского защитника украинского происхождения Макса Килмана. Контракт с 27-летним футболистом рассчитан аж на 7 лет – до лета 2024 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Вулверхэмптон» получил за своего игрока 40 миллионов фунтов. Килман защищал цвета «Волков» с 2018 года.

В сезоне-2023/2024 Макс Килман провел 44 матча за «Вулверхэмптон», забил 2 гола, сделал 1 ассист.

Напомним, ранее Килман был кандидатом в сборную Украины, однако оказался заигранным за сборную Англии по футзалу.

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Вест Хэм Вулверхэмптон Макс Килман
Олег Дидух Источник: ФК Вест Хэм
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