Результативный спарринг. Скала 1911 обыграла вторую команду Металлиста 1925

Команда Скала 1911 Стрый в результативном товарищеском матче обыграла вторую команду харьковского Металлиста 1925 (4:2).

В матче было забито 6 мячей. Спарринг прошел на базе в Винниках (Львов).

Поединок проходил в формате 4 таймов по 30 минут. Обе команды выступают во Второй лиге.

Товарищеский матч

5 июля, Винники (Львов), УТБ Рух

15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Скала 1911 Стрый – 2:4

Голы: Пушкуца, 80, Товт, 100 – игрок на просмотре, 12, 30, Аверьянов, 65, Лукьянченко, 110