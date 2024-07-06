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Товарищеские матчи
Металлист 1925-2
05.07.2024 15:00 – FT 2 : 4
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
06 июля 2024, 04:17 | Обновлено 06 июля 2024, 04:34
48
0

Результативный спарринг. Скала 1911 обыграла вторую команду Металлиста 1925

Поединок в Винниках проходил в формате 4 таймов по 30 минут.

06 июля 2024, 04:17 | Обновлено 06 июля 2024, 04:34
48
0
Результативный спарринг. Скала 1911 обыграла вторую команду Металлиста 1925
ФК Скала 1911 Стрый

Команда Скала 1911 Стрый в результативном товарищеском матче обыграла вторую команду харьковского Металлиста 1925 (4:2).

В матче было забито 6 мячей. Спарринг прошел на базе в Винниках (Львов).

Поединок проходил в формате 4 таймов по 30 минут. Обе команды выступают во Второй лиге.

Товарищеский матч

5 июля, Винники (Львов), УТБ Рух

15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Скала 1911 Стрый – 2:4

Голы: Пушкуца, 80, Товт, 100 – игрок на просмотре, 12, 30, Аверьянов, 65, Лукьянченко, 110

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Скала 1911 Стрый Металлист 1925 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Вторая лига Украины
Николай Степанюк Источник: ФК Скала Стрый
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