Товарищеские матчи
05.07.2024 15:00 – FT 2 : 4
Украина. Вторая лига06 июля 2024, 04:17 | Обновлено 06 июля 2024, 04:34
48
0
Результативный спарринг. Скала 1911 обыграла вторую команду Металлиста 1925
Поединок в Винниках проходил в формате 4 таймов по 30 минут.
06 июля 2024, 04:17 | Обновлено 06 июля 2024, 04:34
48
0
Команда Скала 1911 Стрый в результативном товарищеском матче обыграла вторую команду харьковского Металлиста 1925 (4:2).
В матче было забито 6 мячей. Спарринг прошел на базе в Винниках (Львов).
Поединок проходил в формате 4 таймов по 30 минут. Обе команды выступают во Второй лиге.
Товарищеский матч
5 июля, Винники (Львов), УТБ Рух
15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Скала 1911 Стрый – 2:4
Голы: Пушкуца, 80, Товт, 100 – игрок на просмотре, 12, 30, Аверьянов, 65, Лукьянченко, 110
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