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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 23:59 |
563
0

В противостоянии между Португалией и Францией назначены овертаймы

Команды сыграют ще два экстратайма по 15 минут

05 июля 2024, 23:59 |
563
0
В противостоянии между Португалией и Францией назначены овертаймы
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля в 22:00 в немецком Гамбурге проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этой встречи в 1/2 финала сыграет против Испании, которая одолела Германию (2:1 д.в.).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Франции

В противостоянии между Португалией и Францией при счете 0:0 после 90 минут назначены овертаймы.

Команды сыграют ще два экстратайма по 15 минут. Если будет ничья – то командам придется исполнять послематчевую серию пенальти.

Португалия – Франция. Видеотрансляция матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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