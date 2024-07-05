В противостоянии между Португалией и Францией назначены овертаймы
Команды сыграют ще два экстратайма по 15 минут
5 июля в 22:00 в немецком Гамбурге проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.
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Победитель этой встречи в 1/2 финала сыграет против Испании, которая одолела Германию (2:1 д.в.).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Франции
В противостоянии между Португалией и Францией при счете 0:0 после 90 минут назначены овертаймы.
Команды сыграют ще два экстратайма по 15 минут. Если будет ничья – то командам придется исполнять послематчевую серию пенальти.
Португалия – Франция. Видеотрансляция матча
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