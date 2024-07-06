В матче между Португалией и Францией будет серия пенальти

5 июля в 22:00 в немецком Гамбурге проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

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После 120 минут матча (основное время + овертаймы) табло зафиксировало счет 0:0, будет сыграна серия пенальти.



Это вторые послематчевые пенальти на этом турнире. Первые были 4 дня назад, в матче Португалия – Словения.

Победитель этого матча в 1/2 финала сыграет против Испании.

