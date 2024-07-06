Чемпионат Европы06 июля 2024, 00:31 | Обновлено 06 июля 2024, 00:34
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В матче между Португалией и Францией будет серия пенальти
Победитель этого поединка станет вторым полуфиналистом Евро-2024
06 июля 2024, 00:31 | Обновлено 06 июля 2024, 00:34
473
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5 июля в 22:00 в немецком Гамбурге проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.
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После 120 минут матча (основное время + овертаймы) табло зафиксировало счет 0:0, будет сыграна серия пенальти.
Это вторые послематчевые пенальти на этом турнире. Первые были 4 дня назад, в матче Португалия – Словения.
Победитель этого матча в 1/2 финала сыграет против Испании.
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