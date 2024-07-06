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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 00:31 | Обновлено 06 июля 2024, 00:34
473
0

В матче между Португалией и Францией будет серия пенальти

Победитель этого поединка станет вторым полуфиналистом Евро-2024

06 июля 2024, 00:31 | Обновлено 06 июля 2024, 00:34
473
0
В матче между Португалией и Францией будет серия пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

5 июля в 22:00 в немецком Гамбурге проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 120 минут матча (основное время + овертаймы) табло зафиксировало счет 0:0, будет сыграна серия пенальти.

Это вторые послематчевые пенальти на этом турнире. Первые были 4 дня назад, в матче Португалия – Словения.

Победитель этого матча в 1/2 финала сыграет против Испании.

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сборная Франции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Франция серия пенальти
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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