Два Металлиста могут сыграть благотворительный матч во Львове
Матч предлагается провести 11 июля на Арене Львов
Два харьковских клуба могут провести благотворительный матч во Львове.
Руководство клуба Металлист 1925 обратилось к Металлисту с инициативой провести на «Арене Львов» товарищеский матч под названием «Харьков – город-герой».
Клуб Владимира Носова выразил готовность взять на себя все расходы, связанные с арендой стадиона, а также расходы второй харьковской команды.
Планируется, что все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на нужды ВСУ. Предложенная дата матча – 11 июля, сообщает ТаТоТаке.
Клуб Металлист 1925 пока не получил ответ от руководства Металлиста.
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