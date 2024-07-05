Два Металлиста могут сыграть благотворительный матч во Львове

Два харьковских клуба могут провести благотворительный матч во Львове.

Руководство клуба Металлист 1925 обратилось к Металлисту с инициативой провести на «Арене Львов» товарищеский матч под названием «Харьков – город-герой».

Клуб Владимира Носова выразил готовность взять на себя все расходы, связанные с арендой стадиона, а также расходы второй харьковской команды.

Планируется, что все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на нужды ВСУ. Предложенная дата матча – 11 июля, сообщает ТаТоТаке.

Клуб Металлист 1925 пока не получил ответ от руководства Металлиста.