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Украина. Первая лига
05 июля 2024, 23:41 | Обновлено 05 июля 2024, 23:50
196
0

Два Металлиста могут сыграть благотворительный матч во Львове

Матч предлагается провести 11 июля на Арене Львов

05 июля 2024, 23:41 | Обновлено 05 июля 2024, 23:50
196
0
Два Металлиста могут сыграть благотворительный матч во Львове
Twitter

Два харьковских клуба могут провести благотворительный матч во Львове.

Руководство клуба Металлист 1925 обратилось к Металлисту с инициативой провести на «Арене Львов» товарищеский матч под названием «Харьков – город-герой».

Клуб Владимира Носова выразил готовность взять на себя все расходы, связанные с арендой стадиона, а также расходы второй харьковской команды.

Планируется, что все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на нужды ВСУ. Предложенная дата матча – 11 июля, сообщает ТаТоТаке.

Клуб Металлист 1925 пока не получил ответ от руководства Металлиста.

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Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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