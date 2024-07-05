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  4. ФОТО. Забавный момент. Судья в матче четвертьфинала Евро потерял карточку
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 23:23 |
860
0

ФОТО. Забавный момент. Судья в матче четвертьфинала Евро потерял карточку

Майкл Оливер так бежал, что упустил важный предмет

05 июля 2024, 23:23 |
860
0
ФОТО. Забавный момент. Судья в матче четвертьфинала Евро потерял карточку
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Оливер

В матче четвертьфинала Евро-2024 между Португалией и Францией на 55-й минуте случился забавный момент, когда арбитр Майкл Оливер так спешил к месту падения одного из игроков, что потерял желтую карточку.

Арбитр этого не заметил, однако португальский хавбек Витинья подобрал карточку и вернул ее арбитру.

Надо сказать, что к этому момент не было не только голов, но и предупреждений, поэтому Оливер впервые в матче держал в руках карточку.

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Португалия - Франция Майкл Оливер Евро-2024 сборная Франции по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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