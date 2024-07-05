Чемпионат Европы05 июля 2024, 23:23 |
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ФОТО. Забавный момент. Судья в матче четвертьфинала Евро потерял карточку
Майкл Оливер так бежал, что упустил важный предмет
05 июля 2024, 23:23 |
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В матче четвертьфинала Евро-2024 между Португалией и Францией на 55-й минуте случился забавный момент, когда арбитр Майкл Оливер так спешил к месту падения одного из игроков, что потерял желтую карточку.
Арбитр этого не заметил, однако португальский хавбек Витинья подобрал карточку и вернул ее арбитру.
Надо сказать, что к этому момент не было не только голов, но и предупреждений, поэтому Оливер впервые в матче держал в руках карточку.
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