Кроос эмоционально оценил вылет Германии с Евро. Он провел последнюю игру

В немецком Штутгарте 5 июля прошел матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Встреча прошла на стадионе «МХП Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам овертаймов.

Легендарный полузащитник сборной Германия Тонни Кроос, который провел последний матч в карьере, прокомментировал вылет команды с домашнего чемпионата Европы.

«Мы в отчаянии, но я рад, что смог сделать команду чуточку сильнее. У нас была большая цель, выиграть Евро, сейчас мы просто разбиты. Мы были близки к успеху и от этого еще большее разочарование», – сказал Кросс.