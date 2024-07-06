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  4. Кроос эмоционально оценил вылет Германии с Евро. Он провел последнюю игру
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 00:02 |
1334
0

Кроос эмоционально оценил вылет Германии с Евро. Он провел последнюю игру

Германия проиграла Испании и вылетела с ЧЕ

06 июля 2024, 00:02 |
1334
0
Кроос эмоционально оценил вылет Германии с Евро. Он провел последнюю игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

В немецком Штутгарте 5 июля прошел матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Встреча прошла на стадионе «МХП Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам овертаймов.

Легендарный полузащитник сборной Германия Тонни Кроос, который провел последний матч в карьере, прокомментировал вылет команды с домашнего чемпионата Европы.

«Мы в отчаянии, но я рад, что смог сделать команду чуточку сильнее. У нас была большая цель, выиграть Евро, сейчас мы просто разбиты. Мы были близки к успеху и от этого еще большее разочарование», – сказал Кросс.

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Дмитро Олійник Источник: Немецкий футбольный союз
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