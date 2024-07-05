Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 6 июля

6 июля продолжат играть поединки 3-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, также будут сыграны матчи парного разряда.

В субботу на корты Лондона выйдет Элина Свитолина (расписание пока не полное).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Третий круг одиночного разряда

Центральный корт. 2 запуск (17:30*)

Элина Свитолина [21] – Онс Жабер [10]

*ориентировочное время начала по Киеву

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