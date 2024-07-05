Уимблдон05 июля 2024, 22:10 | Обновлено 05 июля 2024, 22:39
514
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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 6 июля
В субботу матч третьего раунда сыграет Элина Свитолина
05 июля 2024, 22:10 | Обновлено 05 июля 2024, 22:39
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6 июля продолжат играть поединки 3-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, также будут сыграны матчи парного разряда.
В субботу на корты Лондона выйдет Элина Свитолина (расписание пока не полное).
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. Третий круг одиночного разряда
Центральный корт. 2 запуск (17:30*)
Элина Свитолина [21] – Онс Жабер [10]
*ориентировочное время начала по Киеву
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