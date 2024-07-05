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Уимблдон
05 июля 2024, 22:10 | Обновлено 05 июля 2024, 22:39
514
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 6 июля

В субботу матч третьего раунда сыграет Элина Свитолина

05 июля 2024, 22:10 | Обновлено 05 июля 2024, 22:39
514
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 6 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 июля продолжат играть поединки 3-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, также будут сыграны матчи парного разряда.

В субботу на корты Лондона выйдет Элина Свитолина (расписание пока не полное).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Третий круг одиночного разряда

Центральный корт. 2 запуск (17:30*)
Элина Свитолина [21] – Онс Жабер [10]

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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