Радукану выбила из Уимблдона-2024 девятую ракетку мира в 1/16 финала

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (Великобритания, WTA 135) вышла в 1/8 финала Уимблдона-2024.

В 3-м раунде травяного мейджора британка переиграла 9-ю ракетку мира Марию Саккари (Греция).

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция) [9] – 6:2, 6:3

Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Радукану переиграла Саккари в полуфинал Открытого чемпионата США, который в итоге и выиграла.

В следующем раунде Эмма сыграет против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 123), которая стартовала на турнире из квалификации.