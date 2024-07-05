Радукану выбила из Уимблдона-2024 девятую ракетку мира в 1/16 финала
Эмма разобралась с Марией Саккари в 3-м раунде травяного мейджора
Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (Великобритания, WTA 135) вышла в 1/8 финала Уимблдона-2024.
В 3-м раунде травяного мейджора британка переиграла 9-ю ракетку мира Марию Саккари (Греция).
Уимблдон-2024. 1/16 финала
Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция) [9] – 6:2, 6:3
Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Радукану переиграла Саккари в полуфинал Открытого чемпионата США, который в итоге и выиграла.
В следующем раунде Эмма сыграет против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 123), которая стартовала на турнире из квалификации.
Raducanu's run continues 🇬🇧#Wimbledon pic.twitter.com/0Z7GpE6awt— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2024
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