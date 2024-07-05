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  4. Радукану выбила из Уимблдона-2024 девятую ракетку мира в 1/16 финала
Уимблдон
05 июля 2024, 21:25 |
1177
2

Радукану выбила из Уимблдона-2024 девятую ракетку мира в 1/16 финала

Эмма разобралась с Марией Саккари в 3-м раунде травяного мейджора

05 июля 2024, 21:25 |
1177
2
Радукану выбила из Уимблдона-2024 девятую ракетку мира в 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (Великобритания, WTA 135) вышла в 1/8 финала Уимблдона-2024.

В 3-м раунде травяного мейджора британка переиграла 9-ю ракетку мира Марию Саккари (Греция).

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция) [9] – 6:2, 6:3

Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Радукану переиграла Саккари в полуфинал Открытого чемпионата США, который в итоге и выиграла.

В следующем раунде Эмма сыграет против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 123), которая стартовала на турнире из квалификации.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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KirTheKing
вот что тиффани животворящий делает..
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introvert
Молодчинка, Емма. З кожним наступним подоланим колом все більше упевненості в собі.
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