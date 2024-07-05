Чемпионат Европы05 июля 2024, 21:02 | Обновлено 05 июля 2024, 21:03
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В матче между Испаний и Германией будут сыграны овертаймы
Победитель этого поединка в выйдет в полуфинал
05 июля 2024, 21:02 | Обновлено 05 июля 2024, 21:03
606
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5 июля в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После 90 минут матча табло зафиксировало счет 1:1, будут сыграны овертаймы.
Победитель этого матча в 1/2 финала сыграет против победителя пары Португалия – Франции.
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