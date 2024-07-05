В матче между Испаний и Германией будут сыграны овертаймы

5 июля в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 90 минут матча табло зафиксировало счет 1:1, будут сыграны овертаймы.

Победитель этого матча в 1/2 финала сыграет против победителя пары Португалия – Франции.