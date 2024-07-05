Чемпионат Европы05 июля 2024, 20:55 | Обновлено 05 июля 2024, 21:11
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ВИДЕО. Германия сравняла счет в матче 1/4 финала Евро с Испанией на 89-й!
Флориан Вирц вышел и забил, ассист у Йозуа Киммиха!
05 июля 2024, 20:55 | Обновлено 05 июля 2024, 21:11
1908
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В немецком Штутгарте 5 июля проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.
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Встреча проходит на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.
На 89-й минуте Флориан Вирц сравнял счет. Ассист у Йозуа Киммиха.
❗️ ВИДЕО. Германия сравняла счет в матче 1/4 финала Евро с Испанией на 89-й
ГОЛ! 1:1, Флориан Вирц (89 мин.)
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