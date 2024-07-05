В немецком Штутгарте 5 июля проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.

На 89-й минуте Флориан Вирц сравнял счет. Ассист у Йозуа Киммиха.

❗️ ВИДЕО. Германия сравняла счет в матче 1/4 финала Евро с Испанией на 89-й

ГОЛ! 1:1, Флориан Вирц (89 мин.)