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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 20:55 | Обновлено 05 июля 2024, 21:11
1908
0

ВИДЕО. Германия сравняла счет в матче 1/4 финала Евро с Испанией на 89-й!

Флориан Вирц вышел и забил, ассист у Йозуа Киммиха!

05 июля 2024, 20:55 | Обновлено 05 июля 2024, 21:11
1908
0
ВИДЕО. Германия сравняла счет в матче 1/4 финала Евро с Испанией на 89-й!
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Штутгарте 5 июля проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.

На 89-й минуте Флориан Вирц сравнял счет. Ассист у Йозуа Киммиха.

❗️ ВИДЕО. Германия сравняла счет в матче 1/4 финала Евро с Испанией на 89-й

ГОЛ! 1:1, Флориан Вирц (89 мин.)

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Йозуа Киммих Флориан Вирц видео голов и обзор сборная Германии по футболу сборная Испании по футболу Испания - Германия Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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