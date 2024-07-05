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  4. Роналду против Мбаппе. Названы стартовые составы Португалии и Франции
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 20:52 | Обновлено 05 июля 2024, 21:27
623
0

Роналду против Мбаппе. Названы стартовые составы Португалии и Франции

5 июля в 22:00 в немецком Гамбурге состоится матч 1/4 финала Евро-2024

05 июля 2024, 20:52 | Обновлено 05 июля 2024, 21:27
623
0
Роналду против Мбаппе. Названы стартовые составы Португалии и Франции

5 июля в 22:00 в немецком Гамбурге состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала Португалия выиграла серию пенальти у Словении (0:0, пен. 3:0), а Франция взяла верх над Бельгией (1:0).

Победитель этого матча в 1/2 финала сыграет против лучшего в противостоянии Испании и Германии.

Роналду против Мбаппе. Названы стартовые составы Португалии и Франции

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Жоау Пальинья, Бруну Фернандеш, Витинья, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Рафаэл Леау.

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Канте, Тчуамени, Камавинга, Коло Муани, Мбаппе, Гризманн.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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