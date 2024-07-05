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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 20:16 | Обновлено 05 июля 2024, 20:17
593
0

ВИДЕО. Испания вышла вперед в матче 1/4 финала Евро-2024 против Германии

На 51-й минуте забил Дани Ольмо, ассист у Ламина Ямала

05 июля 2024, 20:16 | Обновлено 05 июля 2024, 20:17
593
0
ВИДЕО. Испания вышла вперед в матче 1/4 финала Евро-2024 против Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо и Ламин Ямал

В немецком Штутгарте 5 июля проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.

На 52-й минуте счет открыл Дани Ольмо. Ассист на него отдал Ламин Ямал.

❗️ ВИДЕО. Испания вышла вперед в матче 1/4 финала Евро-2024 против Германии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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