В немецком Штутгарте 5 июля проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.

На 52-й минуте счет открыл Дани Ольмо. Ассист на него отдал Ламин Ямал.

❗️ ВИДЕО. Испания вышла вперед в матче 1/4 финала Евро-2024 против Германии