Чемпионат Европы05 июля 2024, 20:16 | Обновлено 05 июля 2024, 20:17
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ВИДЕО. Испания вышла вперед в матче 1/4 финала Евро-2024 против Германии
На 51-й минуте забил Дани Ольмо, ассист у Ламина Ямала
05 июля 2024, 20:16 | Обновлено 05 июля 2024, 20:17
593
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В немецком Штутгарте 5 июля проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.
На 52-й минуте счет открыл Дани Ольмо. Ассист на него отдал Ламин Ямал.
❗️ ВИДЕО. Испания вышла вперед в матче 1/4 финала Евро-2024 против Германии
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