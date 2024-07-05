ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала молодого форварда

Клуб УПЛ «Оболонь» объявил о подписании контракта с форвардом Денисом Теслюком. Договор 21-летнего игрока рассчитан на два сезона.

В прошлом чемпионате Теслюк выступал в составе «Руха». В УПЛ провел 18 матчей и забил 1 гол. Кроме того, оформил три гола в шести матчах Второй лиги.

Ранее киевский клуб продал форварда Игоря Краснопира в «Рух».

«Оболонь» по итогам минувшего сезона осталась в УПЛ в переходных матчах.