Украина. Премьер лига05 июля 2024, 21:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала молодого форварда
Теслюк перебрался в киевскую команду
05 июля 2024, 21:11 |
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Клуб УПЛ «Оболонь» объявил о подписании контракта с форвардом Денисом Теслюком. Договор 21-летнего игрока рассчитан на два сезона.
В прошлом чемпионате Теслюк выступал в составе «Руха». В УПЛ провел 18 матчей и забил 1 гол. Кроме того, оформил три гола в шести матчах Второй лиги.
Ранее киевский клуб продал форварда Игоря Краснопира в «Рух».
«Оболонь» по итогам минувшего сезона осталась в УПЛ в переходных матчах.
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