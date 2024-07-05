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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала молодого форварда
Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 21:11 |
405
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала молодого форварда

Теслюк перебрался в киевскую команду

05 июля 2024, 21:11 |
405
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала молодого форварда
ФК Оболонь. Денис Теслюк

Клуб УПЛ «Оболонь» объявил о подписании контракта с форвардом Денисом Теслюком. Договор 21-летнего игрока рассчитан на два сезона.

В прошлом чемпионате Теслюк выступал в составе «Руха». В УПЛ провел 18 матчей и забил 1 гол. Кроме того, оформил три гола в шести матчах Второй лиги.

Ранее киевский клуб продал форварда Игоря Краснопира в «Рух».

«Оболонь» по итогам минувшего сезона осталась в УПЛ в переходных матчах.

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Иван Зинченко Источник: ФК Оболонь
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