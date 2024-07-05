ОФИЦИАЛЬНО. Португальский топ-клуб подписал таланта сборной Бельгии

Лиссабонский «Спортинг» официально сообщил о подписании центрального защитника «Андерлехта» и сборной Бельгии Зено Дебаста. Контракт с 20-летним футболистом рассчитан на 5 лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, она составила 18 миллионов евро с учетом бонусов.

Дебаст выступал за сборную Бельгии на Евро-2024. Он вышел в основе на матч первого тура против Словакии (поражение 0:1) и вышел на замену в поединке второго тура против Румынии (победа 2:0). В матчах против Украины и Франции он остался на скамейке запасных.