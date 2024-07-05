6 июля в 19:00 в Дюссельдорфе начнется четвертьфинал Евро-2024 между Англией и Швейцарией. В 1/8 финала Англия прошла Словакию, а Швейцария – Италию.

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Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.