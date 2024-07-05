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Евро
Англия
06.07.2024 19:00 - : -
Швейцария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 21:40 |
175
0

Англия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертьфинал состоится 6 июля, начало в 19:00

05 июля 2024, 21:40 |
175
0
Англия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июля в 19:00 в Дюссельдорфе начнется четвертьфинал Евро-2024 между Англией и Швейцарией. В 1/8 финала Англия прошла Словакию, а Швейцария – Италию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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