Чемпионат Европы05 июля 2024, 21:40 |
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Англия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Четвертьфинал состоится 6 июля, начало в 19:00
05 июля 2024, 21:40 |
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6 июля в 19:00 в Дюссельдорфе начнется четвертьфинал Евро-2024 между Англией и Швейцарией. В 1/8 финала Англия прошла Словакию, а Швейцария – Италию.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
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