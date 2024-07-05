Роберто МАРТИНЕС: «Роналду хочет побеждать каждый день»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением относительно легендарного нападающего Криштиану Роналду:

«Невероятно видеть игрока, который выиграл все и имеет огромное количество рекордов, с точки зрения количества игр за сборную, количества голов. Свежесть, которую он приносит, удивляет. Он является примером: кто-то, кто хочет побеждать каждый день, кто хочет соревноваться каждый день. Когда у вас есть игрок, который предан делу, забудьте о том, что он делал в прошлом – это привилегия».

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Португалии и Франции состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – стадион «Фолькспаркштадион» в немецком городе Гамбург.