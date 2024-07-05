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  4. Роберто МАРТИНЕС: «Роналду хочет побеждать каждый день»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 12:54 |
174
0

Роберто МАРТИНЕС: «Роналду хочет побеждать каждый день»

Главный тренер сборной Португалии поделился мыслью о легендарном нападающем

05 июля 2024, 12:54 |
174
0
Роберто МАРТИНЕС: «Роналду хочет побеждать каждый день»
УЕФА

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением относительно легендарного нападающего Криштиану Роналду:

«Невероятно видеть игрока, который выиграл все и имеет огромное количество рекордов, с точки зрения количества игр за сборную, количества голов. Свежесть, которую он приносит, удивляет. Он является примером: кто-то, кто хочет побеждать каждый день, кто хочет соревноваться каждый день. Когда у вас есть игрок, который предан делу, забудьте о том, что он делал в прошлом – это привилегия».

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Португалии и Франции состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – стадион «Фолькспаркштадион» в немецком городе Гамбург.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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