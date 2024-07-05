Экс-игрок сборной Украины выделил 3 главных фаворитов Евро-2024

Украинский защитник американского «Коламбуса »Евгений Чеберко выделил 3 главных фаворитов чемпионата Европы по футболу 2024 года.

– К сожалению, чемпионат Европы проходит в дальнейшем без сборной Украины. Кто Ваш фаворит турнира?

– Одного фаворита назвать сложно, но я бы выделил Германию, Испанию и Францию с очень сильными индивидуально футболистами.

Напомним, национальная сборная Украины вылетела с Евро-2024 после группового этапа, став первой командой в истории чемпионатов Европы, которая заняла 4-е место в группе, набрав 4 очка.

Ранее Евгений Чеберко поделился мнением относительно будущего СК «Днепр-1», который сейчас находится на грани исчезновения.