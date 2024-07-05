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  4. Экс-игрок сборной Украины выделил 3 главных фаворитов Евро-2024
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 12:06 |
314
0

Экс-игрок сборной Украины выделил 3 главных фаворитов Евро-2024

Евгений Чеберко не сумел определить только одного претендента на трофей

05 июля 2024, 12:06 |
314
0
Экс-игрок сборной Украины выделил 3 главных фаворитов Евро-2024
УАФ. Евгений Чеберко

Украинский защитник американского «Коламбуса »Евгений Чеберко выделил 3 главных фаворитов чемпионата Европы по футболу 2024 года.

– К сожалению, чемпионат Европы проходит в дальнейшем без сборной Украины. Кто Ваш фаворит турнира?

– Одного фаворита назвать сложно, но я бы выделил Германию, Испанию и Францию с очень сильными индивидуально футболистами.

Напомним, национальная сборная Украины вылетела с Евро-2024 после группового этапа, став первой командой в истории чемпионатов Европы, которая заняла 4-е место в группе, набрав 4 очка.

Ранее Евгений Чеберко поделился мнением относительно будущего СК «Днепр-1», который сейчас находится на грани исчезновения.

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Евгений Чеберко Коламбус Крю Major League Soccer (MLS) сборная Германии по футболу сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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